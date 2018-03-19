Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого

При голосовании на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА) жители Киева отказались переименовывать площадь Льва Толстого. По результатам голосования 1813 человек высказались против, 1279 – высказались за переименование.

К проекту переименования было подано 134 предложения. Большинство горожан высказались категорически против этого переименования. Однако также звучали предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь Романа Шухевича, в честь писателя Евгения Чикаленко или вернуть ей историческое название – Караваевская, передает "112.Украина".

Площадь Льва Толстого – одна из центральных площадей Киева. В двух кварталах от площади находится главное здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На площади Льва Толстого находится электронно-вычислительный центр киевского метрополитена, а также ряд памятников архитектуры, таких, как доходный дом Снежко и Хлебниковой или доходный дом Льва Бендерского.