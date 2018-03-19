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19.03.2018 22:04

Симоньян о Путине: Он наш вождь. И поменять его мы не дадим.

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала результаты выборов. По её словам, не 76% за Путина должны привести в ужас Запад, а «убийственные» пять процентов, которые получили либеральные идеи.

Колонка Маргариты Симоньян опубликована на сайте РИА «Новости» 19 марта. В ней журналистка объясняет, почему в России больше не любят Запад. В перемене настроений она обвиняет «вестерн френдз».

Симоньян предложила политикам США и ЕС уволить советников по России, и отметила, что «своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями», «инквизиторским лицемерием и враньем» они заставили россиян перестать уважать Запад и его ценности. Поэтому либеральные идеи на выборах в России поддержали пять процентов избирателей.

«А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками».

Симоньян намекнула, что теперь в России либералы также выбирают патриотизм, оказавшийся по другую сторону системы ценностей.

«Это вы противопоставили у нас патриотизм либерализму. Хотя вообще-то они не должны быть взаимоисключающими понятиями. Это вы сделали так, что в этой ложной дилемме мы выбрали патриотизм. А ведь многие из нас действительно либералы. Я, например. Обтекайте теперь, чего уж там. Это теперь надолго», — заключила она.

Справка:

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,98 процента. По результатам обработки 99,94 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,69 процента голосов, на втором месте с 11,77 процента голосов оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,65 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,68 процента). Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов — 0,76 процента, Сергей Бабурин 0,65% и Максим Сурайкин — 0,68 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.


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