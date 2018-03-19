Горизбирком трижды признал неудовлетворительной работу ТИК в Выборгском районе

Городская избирательная комиссия трижды признала работу территориальной комиссии №22 в Выборгском районе неудовлетворительной. Об этом 19 марта рассказал член ГИК от “Партии Роста” Алексей Березин.

По его словам, претензии Горизбиркома касались организации работы комиссии и тому, как председатель ТИКа Олег Ткаченко уведомлял своих коллег о предстоящих заседаниях. Кроме того, на терризбирком пожаловались наблюдатели – их не пускали долгое время в здание администрации, где проводились заседания в ночь президентских выборов 18 марта. Также недовольство городской комиссии вызвало то, что Ткаченко не вовремя предоставил запрошенные ими документы.

Напомним также, что 18 марта члена ТИК №22 от “Яблока” Виктора Дорогостайского с полицией выставили с участка для голосования в Политехническом колледже после того, как он выразил желание ознакомиться со списками избирателей. На участке Дорогостайский хотел проверить жалобы граждан, которые утверждали, что против воли их открепили и вычеркнули из списка для голосования http://www.fontanka.ru/2018/03/18/045/ .

Как сообщил “Фонтанке” член ГИКа Алексей Березин, жалоб на действие ТИКа №22 было больше всего в день голосования. “Вряд ли Ткаченко в дальнейшим продолжит работу в качестве председателя терризбиркома”, – добавил он.