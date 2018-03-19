В новом жилом комплексе Setl City в промзоне «Пигмента» Смольному не хватило «социалки»

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке отложила согласование превышения высотности для нового жилого комплекса холдинга Setl City на Октябрьской набережной, 38. Проект был анонсирован в январе. Девелопер купил у завода 25,7 га. К редевелопменту промзоны планируют приступить летом 2018 года. Инвестиции составят около 20 млрд рублей.

Как сообщили источники в комиссии, инвестор просил превышения от 45 до 75 метров (жилой комплекс будет разновысотным, от 15 и 16 до 25 этажей). В ходе обсуждения представитель комстроя заявил, что, хотя компания заявила о строительстве в составе ЖК детского сада на 190 мест, она, тем не менее, не закрывает образующейся потребности в местах для школьников. Таковых при заявленных площадях образуется 373. В результате проект решили рассмотреть повторно, после улаживания этого вопроса.

Всего вместе с социальными объектами и коммерческими площадями здесь построят 300 тысяч метров недвижимости. Землю, как заявляют в Setl City, должны очистить от химикатов и привести в соответствие с экологическими нормами для жилой застройки. В целом редевелопмент территории займет 5 лет. Отметим, что в ходе обсуждения проекта в смольном депутат ЗакСа Сергей Никешин заявил, что перед согласованием необходимо проверить, не вторгается ли будущая застройка в санитарно-защитные зоны химпроизводства на «Пигменте» (которое по-прежнему действует).