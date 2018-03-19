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19.03.2018 21:12

Полтавченко сделал выговор за подчиненного главе комитета по развитию предпринимательства и потребрынка

Глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев получил выговор от губернатора. Информацию об этом “Фонтанке” подтвердили в комитете 19 марта.

“В отношении председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева было сделано дисциплинарное взыскание из-за ненадлежащего контроля за деятельностью подведомственного учреждения СПб ГБУ «Центр Контроля Качества»”, – отметили в пресс-службе ведомства.

Собеседники “Фонтанки” в Смольном пояснили, что причиной стали предварительные результаты проверки комитета по финансовому контролю и контрольного управления губернатора. В ее ходе могли быть выявлены финансовые недочеты в деятельности «Центра Контроля Качества».

В пресс-службе комитета по развитию предпринимательства добавили, что проверка Центра также ведется комитетом по контролю за имуществом. “В ближайшее время будет принято решение о дисциплинарном взыскании в отношении руководителя «Центра контроля качества» Ростислава Шипицына”, – добавили в комитете Качаева.

Ростислав Шипицын возглавляет Центр контроля качества с 2015 года, до этого он руководил другим подведомственным учреждением комитета – Центром развития и поддержки предпринимательства.

Центр контроля качества занимается выявлением, предупреждением и предотвращением проникновения на потребительский рынок Санкт-Петербурга некачественных и опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды товаров, работ, услуг, защищает права и интересы потребителей, выполняет лабораторный и экспертный контроль качества и безопасности товаров.


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