В Петербурге суд аннулировал сделку «Энергокапитала» на 873 млн

В деле о банкротстве инвестиционной группы «Энергокапитал» Арбитражный суд Петербурга и области признал незаконной сделку с банком «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) и вернул 873 млн рублей в конкурсную массу. Общие требования к группе приближаются к 3 млрд.

Как сообщила 19 марта «Фонтанке» юрист юридической конторы Гессена Наталья Аксенова, суд огласил резолютивную часть решения по иску конкурсного управляющего и нескольких кредиторов «Энергокапитала». Они добивались отмены сделки с НКЦ, по которой со счетов инвестгруппы были списаны ценные бумаги, принадлежавшие клиентам.

«По решению суда «Национальный клиринговый центр» должен вернуть денежные средства, они поступят в конкурсную массу по делу о банкротстве «Энергокапитала», – уточнила Аксенова.

Списание ценных бумаг состоялось 27-28 октября 2015 года для закрытия неисполненных «Энергокапиталом» сделок на Московской бирже. В декабре 2015-го ЦБ отозвал у инвестгруппы лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

К «Энергокапиталу» предъявлены требования на сумму около 3 млрд рублей. До 2008 года он входил в двадцатку крупнейших инвесткомпаний России и лидировал на петербургском рынке брокерских услуг.