Голосование под присмотром настоятельницы Хутынского монастыря признали законным

Бюллетеням голосовавших под диктовку монахинь из Хутынского монастыря вернули статус действительных. Члены участковой избирательной комиссии 1208 изменили своё решение в ночь на 19 марта.

Как пояснила «Фонтанке» председатель 1208 УИК Евгения Мороз, попавшая на видео монахиня нездорова, закон разрешает помогать таким избирателям при голосовании. Правда, в этом случае помощник должен указать свои паспортные данные в бюллетени. Была ли сделана отметка, Евгения Мороз ответить не смогла.

По словам председателя новогородского избиркома Татьяны Лебедевой, процедура голосования «была соблюдена полностью». «Волеизъявление было сделано добровольно, принуждений не было», — сказала она.

Представитель женского монастыря в беседе с «Фонтанкой» назвалась матушкой Татьяной, которая числится помощником Анны Симдянкиной.

«Игуменья абсолютно честный человек, в подтасовке выборов она участвовать не могла. Во всяком случае, решение за монахиню точно не принимала, — уточнила Татьяна. — Все решали за себя».

По мнению матушки, не было ничего зазорного в том, чтобы помочь приболевшей избирательнице с проставлением галочки напротив нужной фамилии. За кого голосовала монахиня, доподлинно неизвестно, фамилию кандидата Татьяна не произносила, но заверила «Фонтанку», что личный состав монастыря «за Владимира Владимировича».

Из-за спорного момента подсчёт голосов на 1208 участке начали только в два часа ночи.

Наблюдатели по видеотрансляции заметили, что как одна из членов УИК обратила внимание на внушительную стопку бюллетеней в поддержку действующего президента России и заявила в камеру: «Владимир Владимирович, вы нас, наверное, смотрите. Избирательная комиссия №1208 Вас поздравляет!»

Момент выездного голосования в Хутынском монастыре под Великим Новгородом наблюдатели засняли на видео. На кадрах видно, как игуменья лично указывает монахиням, где ставить крестик. Изначально члены УИКа признали недействительными бюллетени, ссылаясь на нарушение тайны голосования.