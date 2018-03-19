Как менялся балет: объясняем на пальцах

1 «На пальцах»

«На пальцах» — так называют балетные танцы на пуантах. Первой встала на пальцы в 1832 году Мария Тальони в «Сильфиде» и в пуантах она была одна-одинешенька: это был вызывающий жест, это была привилегия балерины.

Теперь же, когда на пальцах танцуют все выпускницы хореографических училищ, вызывающим жестом становится отказ от пуантов: так, в «Золушке» Жана-Кристофа Майо виртуозная балерина танцует босиком, а все остальные танцовщицы — в пуантах. Вместо сказочной туфельки — золотая краска на стопе; и правильно, не в обувь же принц влюбляется, а в фантастическую девушку. Впрочем, можно пуанты не убирать, а просто надеть сверху лыжи (как делает в одном из своих спектаклей балет Марибора).