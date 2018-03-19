По Восстания потекли реки «крови»

Жидкость кровавого цвета окрасила тротуар в центре Петербурга утром 19 марта. В попытках узнать, что произошло, «Фонтанка» прослушала рассказ об убийстве.

О залитом красной жидкостью тротуаре на улице Восстания у 51-го дома рассказали читатели. Днём она сочилась из водосточных труб. Председатель ТСЖ «Рылеева 20/51» Артур Непокульчинский в разговоре с корреспондентом издания не стал скрывать, что знает причину появления пятен, но пожелал сохранить её в тайне. «Меньше знаешь — крепче спишь» — отметил он.

Взамен фактов Непокульчинский предложил опубликовать сразу несколько гипотез. Первая, классическая, криминальная — неизвестный убил рабочего и якобы спустил его кровь по водосточной трубе. Вторая, более приземлённая — «собака помочилась».

Артур Непокульчинский и раньше отличался своеобразным взглядом на действительность. Пока жители его дома протестовали против незаконного строительства мансарды, он утверждал, что ведется обычный ремонт кровли. Дело дошло до драки, в результате которой Андрей Романов, проживающий в доме, получил травмы и был госпитализирован. Госжилинспекция выявила демонтаж части кровли, заливку новых бетонных стяжек на полу чердака, установку сантехники и складирование металлических стропил «с измененной конфигурацией», причем работы велись без согласования. Ведомство через суд остановило строительство.

По информации базы петербургских приставов, глава ТСЖ «Рылеева 20/51» должник по кредитам почти на 300 тысяч рублей.