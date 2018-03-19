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19.03.2018 19:36

«Фонтанка» за 60 секунд — 19 марта

Стали известны итоги выборов президента России. Мы обречены. На успех.

А 82 нарушения — ничто в историческом масштабе.

Но зарубежные СМИ в своем репертуаре. Поминают Сталина всуе и говорят, что все лучшее в день голосования случилось благодаря Англии.

Сенсационный итог президентских выборов. Кандидат Грудинин проиграл усы. Чтобы ему было легче смириться с проигранным спором, мы сделали ему тест-шейв.

Но есть на земле одно место, где Путин проиграл Грудинину. Что там скажут, когда узнают, что Павел Николаевич не исполняет предвыборных обещаний ради сохранения растительности на лице?

Да, кандидат от КПРФ оказался хитер — он придумал себе отмазку. Павел Николаевич, усы — не зубы, вырастут новые. А вот доверие общественности уже не вырастет.

Но что это мы все о выборах да о выборах. Почитайте, почему любители винишка не голосуют рублем за отечественный продукт. Не голосуют. Тьфу.

Популяризатор науки Ася Казанцева объяснила, чем мозг либерала отличается от мозга консерватора. Консерваторы трусливы. А либералы самонадеянны. Первые тормозят эволюцию, а вторые чаще влетают на премию Дарвина.

Тарзан Дацик получил реальный срок за обиду проституток. Но большую его часть он уже отсидел под арестом. Так что его не жалко.

ВТБ и «Газпромбанк» соревнуются за право построить трамвайный маршрут «Купчино – Шушары – Славянка». Значит, хороший маршрут. Надо брать.

 


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