Полицейским Петербурга поручено защищать проституток

Петербургские полицейские забыли о своем долге и позволили обидеть распутных женщин, и это в корне неправильно. Василеостровский райсуд поднял дело Вячеслава Дацика до мировоззренческих высот.

Как стало известно «Фонтанке», 19 марта судья Юрий Гершевский при окончании дела о голом марше проституток не ограничился реальным приговором Дацику, но и вынес частное постановление в адрес начальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Сергея Умнова и руководителя ГСУ СК Петербурга Александра Клауса. Поводом стали существенные нарушения их подчиненных.

Вячеслав Дацик был арестован после того, как в мае 2016 года провел обнаженных проституток по Васильевскому острову. Марш начался в борделе и закончился в отделе полиции. Стражи порядка никак не отреагировали на сценку, разве что составили на путан административные протоколы.

Вместе с тем, вынужден напомнить судья Гершевский, полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. «Полиция не оказала незамедлительной помощи потерпевшим (по делу Дацика ими признаны проститутки. – Ред.) при совершении преступления в Василеостровском районе», – заключил судья.

Кроме равнодушия, сотрудникам МВД вменено и попустительство. Судебным следствием установлено, что Дацик черпал информацию о борделях не только из Интернета, но и из объявлений на асфальте и домах и совершал налеты.

Уличная реклама, которая игнорируется полицейскими, приводит к тому, что «преступления и правонарушения, связанные с проституцией, регулярно совершаются в Санкт-Петербурге», делает вывод судья.

Вторая часть постановления, адресованная Клаусу, содержит указание на низкое качество следствия. Например, Дацика даже не уведомили об окончании следственных действий, и суд вынужден был тратить время на то, чтобы восстановить обвиняемого в правах.

Вячеслав Дацик признан виновным в хулиганстве, побоях и незаконном проникновении в жилище. Так квалифицированы инциденты с проведением девяти голых женщин по улицам и вторжение в номер отеля «Графтио», который занимала жительница Москвы. Дацик ошибочно полагал, что она проститутка.

Суд назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Более половины срока Дацик провел в следственном изоляторе.