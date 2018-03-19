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19.03.2018 19:16

Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России, сообщает канцелярия финского главы государства 19 марта.

"Президент республики Саули Ниинистё поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина, победившего на президентских выборах. Поздравляя, он отметил, что надеется на конструктивный диалог и обратил внимание на напряженную ситуацию в области политики безопасности в мире. Президент Ниинистё также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность, но также и возможность влиять на вопросы войны и мира на планете", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Финляндии.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,69% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.


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