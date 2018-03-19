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19.03.2018 19:12

Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

 

МИД Швеции вызовет 20 марта посла России в Стокгольме в связи с российскими обвинениями в том, что королевство могло быть источником вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Посол России будет вызван завтра в МИД Швеции в связи с обвинениями России о том, что Швеция могла быть источником яда, который использовался во время попытки убийства в Солсбери», — сообщили в МИД Швеции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США. Словакия открестилась от обвинений в причастности к делу Скрипаля.

Также 19 марта специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали сбор образцов вещества, которое привело к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По информации издания Reuters, Британия попросила ОЗХО провести независимое исследование взятых проб в своих лабораториях.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

Газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.

Российская сторона все обвинения отрицает.


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