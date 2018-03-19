В 600 метрах от крематория появится 130 тысяч метров «эконом-класса»

На четырех участках к югу от крематория, у съезда на Шафировский с Индустриального проспекта, ООО «МПИ» построит новый жилой комплекс «эконом-класса». 19 марта комиссия Смольного по землепользованию и застройке согласовала для инвестора условно разрешенный вид использования (УРВИ) «многоэтажная жилая застройка». Это бывшие поля совхоза «Ручьи»: застройщик предполагает построить здесь несколько 11 – 12-этажных домов, школу на 600 мест, детсады на 140 и 160 мест.

Как сообщили «Фонтанке» источники в комиссии, УРВИ согласовали при одном условии — застройщик обязан прибавить к составу «социалки» еще и поликлинику. И предусмотреть ее наличие в проекте планировки и межевания территории.

Отметим, что глава КГА Владимир Григорьев выразил сомнения в нужности проекта в не самом благоприятном экологическом окружении: в непосредственной близости от крематория и загруженных трасс — КАД, Индустриального и Шафировского.

Примерно в двух километрах на север от крематория строится ЖК «Цветной город» (на Муринской дороге) от Группы ЛСР. Однако он в четыре раза дальше от места сожжения останков, чем планируемый с юга жилой комплекс: ООО «МПИ» хочет строить примерно в 600 метрах к югу от крематория.