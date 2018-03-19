«ОДК-Климов» потратит 800 млн на реконструкцию производства турбин в Петербурге

Один из ведущих петербургских разработчиков газотурбинных двигателей, завод «ОДК-Климов», объявил конкурс на проведение реконструкции и технологическое перевооружение производства.

За 804 млн рублей планируется модернизировать производство турбин ВК-2500 – линии конечной сборки и испытания. Они устанавливаются на модификации вертолетов Ми-17, а также на новейшие боевые Ми-28, Ка-52 и Ми-35. ВК-2500 – локализованная версия двигателей запорожского производства. После распада СССР производство вертолётов осталось в России, а производство двигателей к ним – на Украине.

Подвести итоги конкурса планируется 18 апреля. Выбранному подрядчику предстоит капитально отремонтировать одно из производственных зданий «ОДК-Климов» на Академика Харитона. Это большой корпус сложной конфигурации 93 на 105 метров, в котором несколько этажей, включая подземный. Работы будут идти в 2018 – 2019 годах.