Мэй: Россия виновна в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 19 марта вновь заявила о том, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и нет возможности сделать какой-либо другой вывод.

«Я уверена в том, что в данный момент нельзя сделать никакого другого вывода, кроме того, что Россия виновна в произошедшем на улицах Солсбери (города, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь. — Прим. ред.)», — сказала Мэй, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Этими словами премьер-министр отреагировала на вопрос журналиста о том, был ли честен президент России Владимир Путин, когда утверждал, что Россия никак не связана с нападением на Скрипаля.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Британские власти считают, что этот яд называется "Новичок". 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и о некоторых других мерах, направленных против России. Россия ответила зеркальными мерами.