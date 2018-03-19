На Пристанской улице в Стрельне реконструируют яхт-клуб

Яхт-клуб в Стрельне, на Пристанской улице, 25А, пойдет под реконструкцию: 19 марта городская комиссия по землепользованию и застройке согласовала для инвестора – ООО «ГрандСервис Северо-Запад» – условно разрешенный вид использования земельного участка «водный транспорт». Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, реконструировать будут само здание яхт-клуба и сооружения для хранения и обслуживания маломерных судов.

ООО «ГрандСервис Северо-Запад» не первый раз заявляет требования на КЗЗ: так, 19 января по его запросу комиссия согласовала на Портовой улице, 19А, новую гостиницу на 380 номеров. Старый профилакторий на этом месте снесут и построят отель площадью почти 40 тысяч метров со встроенно-пристроенным подземным гаражом.

Компанией через петербургское ЗАО «Альпика» владеет московское ООО «Трансмашстройкомплект», учредители — Олег Амбросов и Александр Брюзгин.