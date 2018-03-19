Новая модель жилья управляется со смартфона

В марте на Комендантском проспекте начинается заселение первых корпусов жилого квартала Ultra City. Застройщик начинает заселять дома с опережением графика – на 4-5 месяцев.

А эксперты рынка говорят, что новый проект «Северного города» опережает время не только по срокам выдачи ключей. Рассказываем, почему об этом доме уже говорят как о чем-то совершенно новом для Петербурга.

Мне сверху видно все.

Что такое смартфон, сегодня знает каждый. А вот использовать смартфон как пульт управления собственным жильем, а не только для селфи и выхода в соцсети, пока что могут очень немногие. В России уж точно. Поэтому агентства недвижимости часто позиционируют Ultra City как одну из модных и продвинутых новостроек Петербурга – не только по дизайну, но и по использованию цифровых технологий.

Представьте: вы ждете гостей, которые «уже подъезжают». Но вы не готовы дежурить у трубки домофона, так как заняты готовкой угощения для гостей на кухне. Вас выручит мобильное приложение. Когда гости подойдут к дверям и наберут номер вашей квартиры, ваш смартфон не только просигналит об этом, но и покажет изображение: кто там стоит на пороге. Между вами есть и аудио-, и видеоконтакт, так что можно поприветствовать друг друга и открыть дверь в парадную нажатием кнопки на смартфоне, не покидая кухни. Не надо подходить к домофону или связываться с консьержем.

Еще один пример. Удобно, когда наблюдать за игрой своего ребенка на детской площадке можно на смартфоне, даже не выглядывая из окна. И даже если вы находитесь не дома, а где-то в другой точке города – вам все равно доступно изображение с видеокамер уличного наблюдения, установленных на территории вашего дома. Сами по себе камеры на придомовой территории – уже фактически обязательное правило хорошего тона для проектов комфорт-класса в Петербурге. А вот получить доступ к изображению с этих камер – уже дело современных технологий, и не всем они доступны. Жителям Ultra City достаточно установить специальное приложение на смартфон.

Умное пространство.

Еще одно специальное приложение Smart Space, доступное жителям Ultra City, позволит одним нажатием кнопки вызвать ремонтников управляющей компании, если в доме обнаруживается поломка: не горит свет в лифте, сломалась ручка двери в этажном холле, повредилась напольная плитка. Не нужно даже уточнять конкретное место: на каждой площадке в доме размещен специальный QR-код, который остается только отсканировать камерой смартфона. И ремонтник увидит, что именно необходимо исправить и в каком конкретно месте.

Через это же приложение можно подать в управляющую компанию данные счетчиков воды и света: сколько набежало за месяц. А во многих «обычных» домах жители до сих пор носят диспетчерам «бумажки» с цифрами. И еще одна интересная функция – можно, сказать, почти «магазин на диване». Заказываешь бутылку воды, стиральный порошок или упаковку молотого кофе, оплачиваешь – и через 15 минут твои товары первой необходимости доставляют прямо до двери квартиры. Вот это действительно «смарт»!

Что нужно для счастья.

В бизнесе в последние 10 лет есть такая технология: измерение индекса потребительской лояльности NPS. Этот индекс показывает, насколько клиенты готовы рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. Измерение NPS широко распространено в сфере страхования, финансов и телекоммуникаций, а вот строительный бизнес эту технологию только начинает осваивать. В «Северном городе» NPS стали измерять одними из первых и быстро поняли, в чем специфика отрасли: покупатель всегда более счастлив на этапе ожидания квартиры, чем на этапе проживания. Такова наша человеческая психология.

Поэтому в компании решили бросить силы на то, чтобы делать счастливыми потребителей, уже получивших свой продукт, то есть квартиру. Так и появился Smart Space. Ultra City – один из первых жилых комплексов компании, в котором это мобильное приложение будет внедрено. Можно назвать его «счастье по нажатию кнопки».

Еще больше опций.

По сравнению с такими прорывными технологиями некоторые вещи начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Например, автоматически поднимающийся шлагбаум в паркинге (это специальное устройство считало бесконтактный сигнал с вашего брелка). Или возможность подняться из паркинга на свой этаж прямо на лифте, чтобы не мокнуть под дождем, если на улице непогода. Или безлимитный wi-fi в общественных зонах и на всей внутридворовой территории. Хотя на самом деле все эти опции на рынке не такие уж распространенные. Ими точно далеко не каждый новый жилой квартал может похвастаться.

А «Северный город» уже готовит к запуску вторую очередь Ultra City, где могут появиться очередные технологические или концептуальные новинки. Но подробности пока держатся в секрете. Как с новой моделью смартфона – никто в точности не знает, что это будет, пока не наступит день X.

Справка о компании Группа RBI

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/