Определилось расписание последних игр «Зенита» в чемпионате
Российская футбольная Премьер-лига опубликовала расписание финального отрезка чемпионата РФ по футболу 2017/2018 годов. Ближайший матч в рамках РФПЛ сине-бело-голубые проведут в Уфе против команды Сергея Семака 1 апреля.
В общей сложности «Зенит» проведет в апреле и мае пять домашних игр и три выездные.
Расписание:
24-й тур, 1 апреля (воскресенье), 16:30, «Уфа» — «Зенит»
25-й тур, 7 апреля (суббота), 16:30, «Зенит» — «Краснодар»
26-й тур, 14 апреля (суббота), 16:30, «Зенит» — «Анжи»
23-й тур (перенесенный матч), 18 апреля (среда), 19:30, «Зенит» — «Динамо»
27-й тур, 22 апреля (воскресенье), 14:00, «Арсенал» — «Зенит»
28-й тур, 29 апреля (воскресенье), 16:30, «Зенит» — ЦСКА
29-й тур, 5 мая (суббота), 16:30, «Локомотив» — «Зенит»
30-й тур, 13 мая (воскресенье), 14:00, «Зенит» — «СКА-Хабаровск»