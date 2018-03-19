Определилось расписание последних игр «Зенита» в чемпионате

В общей сложности «Зенит» проведет в апреле и мае пять домашних игр и три выездные.

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала расписание финального отрезка чемпионата РФ по футболу 2017/2018 годов. Ближайший матч в рамках РФПЛ сине-бело-голубые проведут в Уфе против команды Сергея Семака 1 апреля.

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