За строительство трамвая до Славянки поборются два претендента
На заключение концессинного соглашения со Смольным по строительству трамвайного маршрута «Купчино – Шушары – Славянка» претендуют два участника. Между собой поборются ВТБ и «Газпромбанк».
Как ранее сообщала «Фонтанка», 19 марта были открыты конверты с заявками участников тендера по заключению концессионного соглашения. Одним из них стало ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-1» (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») и Газпромбанком. Компания предложила снизить стартовую цену с 89,6 млрд до 58 млрд.
Конкуренцию ему составит ООО «Трамвайные пути Северной столицы», его предложение – 75,5 млрд рублей. Оно было зарегистрировано в августе прошлого года. Головной компанией является ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» Сергея Степанищева. Ранее оно заключало контракты с АО «ЗСД» на осуществление строительного контроля при сооружении Западного скоростного диаметра. Ему принадлежит 51% в капитале «Трамвайных путей Сверной столицы». Еще 49% через ООО «ИИ Холдинг» владеют структуры ВТБ.
Как сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина, принято решение образовать экспертную группу в составе 7 человек по оценке конкурсных заявок, которая в течение 25 дней должна дать заключение о соответствии (несоответствии) поступивших конкурсных предложений требованиям конкурсной документации.
Ранее сообщалось, что на участие в концессии претендуют 5 компаний: «БалтНедвижСервис», ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ». «Третья концессионная компания» на 90% принадлежит Группе «ВИС», которой более чем наполовину владел Дмитрий Рябов. Он также является директором «ТЭК Мосэнерго», принадлежащего Игорю Ротенбергу. В тот же день, когда стало известно о намерении «Третьей концессионной компании» бороться за трамвай до Славянки, Группа «ВИС» сообщила, что Рябов продал свою долю. В итоге компания не подала заявку. Сейчас, согласно СПАРК, Рябов является совладельцем УК ВИС.
Справка:
Концессионер должен будет привлечь инвестиции минимум в 25,9 млрд руб., разработать градостроительную и проектную документацию, построить трамвайную линию и депо, закупить 22 трамвая и эксплуатировать сеть. Срок соглашения — 30 лет. Максимальные затраты, которые может понести подрядчик, — 89,6 млрд рублей.
Проект скоростного трамвая был одобрен Смольным в начале июля. Еще одна «частная» ветка должна пройти от станции метро «Южная» до Колпино, она обойдется в 20,6 млрд рублей. По расчетам чиновников, от Колпино до «Южной» можно будет добраться за 30 минут, а от Купчино до Славянки — за 40 минут.