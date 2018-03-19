За строительство трамвая до Славянки поборются два претендента

На заключение концессинного соглашения со Смольным по строительству трамвайного маршрута «Купчино – Шушары – Славянка» претендуют два участника. Между собой поборются ВТБ и «Газпромбанк».

Как ранее сообщала «Фонтанка», 19 марта были открыты конверты с заявками участников тендера по заключению концессионного соглашения. Одним из них стало ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-1» (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») и Газпромбанком. Компания предложила снизить стартовую цену с 89,6 млрд до 58 млрд.

Конкуренцию ему составит ООО «Трамвайные пути Северной столицы», его предложение – 75,5 млрд рублей. Оно было зарегистрировано в августе прошлого года. Головной компанией является ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» Сергея Степанищева. Ранее оно заключало контракты с АО «ЗСД» на осуществление строительного контроля при сооружении Западного скоростного диаметра. Ему принадлежит 51% в капитале «Трамвайных путей Сверной столицы». Еще 49% через ООО «ИИ Холдинг» владеют структуры ВТБ.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина, принято решение образовать экспертную группу в составе 7 человек по оценке конкурсных заявок, которая в течение 25 дней должна дать заключение о соответствии (несоответствии) поступивших конкурсных предложений требованиям конкурсной документации.

Ранее сообщалось, что на участие в концессии претендуют 5 компаний: «БалтНедвижСервис», ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ». «Третья концессионная компания» на 90% принадлежит Группе «ВИС», которой более чем наполовину владел Дмитрий Рябов. Он также является директором «ТЭК Мосэнерго», принадлежащего Игорю Ротенбергу. В тот же день, когда стало известно о намерении «Третьей концессионной компании» бороться за трамвай до Славянки, Группа «ВИС» сообщила, что Рябов продал свою долю. В итоге компания не подала заявку. Сейчас, согласно СПАРК, Рябов является совладельцем УК ВИС.