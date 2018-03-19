В список долларовых миллиардеров Forbes вошли шесть финнов

Трое из шести финских долларовых миллиардеров в мировом списке Forbes принадлежат к семье Херлин, владеющей компанией Kone. Глава самого богатого рода в истории независимой Финляндии Аннти Херлин оказался на 514-м месте в рейтинге. Его состояние оценивается в 4,2 млрд долларов. Его брат Илкка, который возглавляет компанию Cargotech, расположился на 1477-й строчке с 1,6 мдрд евро, а его сестра Илона оказалась на 1561-м месте с 1,5 млрд евро.

Владелец медицинской компании Planmeca Oy Хейкки Кюёстиля, который дебютировал в списке Forbes в 2016-м, в этом году занял 1103-ю строчку. Его состояние оценивается в 2,2 млрд евро.

Наследник империи Wihuri Антти Аарнио-Вихури на 1215-м месте с 2 млрд евро. Одну строчку с ним делит другой финн – Мика Антоннен из нефтяной компании St1 Group.