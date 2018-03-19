Путин призвал своих конкурентов на выборах оставить эмоции в стороне

Президент России Владимир Путин на встрече с другими участниками прошедших выборов призвал оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах страны. Его слова приводит в понедельник, 19 марта, пресс-служба Кремля.

«Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти», — сказал глава государства.

Путин отметил, что основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем. «Это, прежде всего, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры, и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», — добавил он он.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,98 процента. По результатам обработки 99,94 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,69 процента голосов, на втором месте с 11,77 процента голосов оказался Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,65 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,68 процента). Григорий Явлинский получил 1,05% голосов, Борис Титов — 0,76 процента, Сергей Бабурин 0,65% и Максим Сурайкин — 0,68 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.