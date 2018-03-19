Путин: Никто не собирается разгонять гонку вооружений

Владимир Путин встретился 19 марта с участниками президентской кампании и предложил им вместе работать над решением главных государственных задач, в том числе по дальнейшему укреплению обороноспособности страны.

"Сразу же хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и настраивать всех наших партнеров на конструктивный диалог, безусловно.

Но, разумеется, не от нас все зависит. Это нужно, чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается. Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами. При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили и будем исходить, будем бороться за обеспечение своих национальных интересов. Будем исходить из того, что мы будем делать всю эту работу с нашими партнерами на взаимоприемлемой основе, относясь с уважением друг к другу и к нашим национальным интересам.

Что касается оборонных расходов. У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы. Нам нужно некоторые вещи довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил. Все посчитано. Нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены. Но будем ритмично, по плану реализовывать все наши замыслы", – сказал президент РФ. Его цитирует официальный сайт Кремля.