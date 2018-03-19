АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей

16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.

В общей сложности было выплачено 111,55 млн руб. купонного дохода исходя из расчёта 22,31 руб. на 1 облигацию.

Справка о компании:

Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где она представлена своими дочерними предприятиями «Эталон-Инвест» и «Эталон ЛенСпецСМУ». Благодаря 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию в общей сложности 5,5 млн кв. м.

Репутация Группы «Эталон» среди клиентов укрепляет ее модель предварительных продаж, которая минимизирует потребности Компании во внешних источниках финансирования текущих проектов и таким образом поддерживает финансовую позицию: чистый долг по состоянию на 31 декабря 2016 г. составил 7,8 млрд рублей.

Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 52 города России.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. портфель Группы «Эталон» включал 35 проектов, при этом их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляла 2,82 млн кв. м. Компания Jones Lang LaSalle оценила этот портфель в 115 818 млн рублей.

В 2016 г. Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 496 тыс. кв. м на сумму 47 443 млн рублей. В 2016 г. завершено строительство 420 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка Компании в 2016 году составила 49,0 млрд рублей, EBITDA – 7,3 млрд рублей.

Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.