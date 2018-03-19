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19.03.2018 17:13

Путин будет президентом — спасибо Англии за это

Зарубежные СМИ на свой лад отреагировали на итоги выборов в Росии. Основные тезисы: ключ к победе Путина — обвинения Великобритании по делу Скрипаля, при этом Путин «стал заложником им же самим построенной авторитарной системы». Дорога одна — стать пожизненным лидером.
Путин будет президентом — спасибо Англии за это
Владимир Путин//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Потепления отношений с Западом ждать не нужно. При этом «западные партнеры» констатируют неприятный для себя факт — Путин действительно пользуется поддержкой населения. «Фонтанка» прислушалась к голосам из-за рубежа.

 Британская Guardian отмечает, что 75% голосов россиян продлят пребывание Путина у власти почти до четверти века

Больше, по мнению Guardian, только у Иосифа Сталина. Из конкурентов Путина газета упоминает только «коммуниста Павла Грудинина, которого сделал миллионером бывший государственный совхоз», и Ксению Собчак, «дочь политического наставника Путина, которая представила либеральную программу». Газета отмечает, что и госслужащие, и работники частных компаний сообщали, что идут на выборы под давлением. 

В статье "Путин 4.0: президент России готовится к четвертому сроку, что дальше?" Guardian пишет, что Путин в конце своего третьего срока сильнее, чем когда-либо, но неясно, что он будет делать дальше.

«За последние шесть лет конфликт России с Западом стал глубже. Но Путин в конце своего третьего срока стал сильнее, чем в 2012 году, укрепив свой имидж лидера поколений, который устранил всю оппозицию, кроме своей самой решительной, и предпринял шаги по возрождению величия России…Парадокс, но теперь главная тема повестки, по мнению аналитиков и источников, близких к Кремлю, – Путин должен продумать план ухода».

«Главная идея его ближайшего срока — найти способ передать власть так, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность достаточно большого числа его приближенных, – цитирует газета эксперта московского Карнеги-центра Константина Гаазе. – Я думаю, что ему покажется проще просто остаться президентом пожизненно».

Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт, отмечает собеседник газеты. В 2007 году, когда Путин выбрал Дмитрия Медведева в качестве своего временного преемника, элиты чувствовали, что они могут поддерживать Медведева или его конкурента без опасений. Теперь, когда экономика сжимается, а элита приходит в движение перед возможной битвой за преемственность, ножи извлечены из ножен.

«Никто не готов заменить его, – сказал источник газеты, близкий к Кремлю, пожелавший остаться анонимным. – Поэтому все думают друг на друга».

Газета считает, что в первые два президентских срока, с 2000-го по 2008 год, Путин воспользовался высокими ценами на нефть и повышением уровня жизни среди россиян, включая элиту, для укрепления своей власти. Он вытеснил олигархов и оппозицию. «Был договор с электоратом: я улучшаю экономику, а вы держитесь подальше от политики», – пишет Guardian.

Фото: скриншот страницы сайта The Times/www.thetimes.co.uk

Британская The Times вынесла в заголовок, что Путин одержал уверенную победу на выборах благодаря Великобритании — газета отмечает, что новоизбранный президент России сам это заявил. Издание ссылается на пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, который рассказал, что необоснованные обвинения в отравлении экс-шпиона Скрипаля сплотили нацию. Далее газета подробно рассказывает о версии отравления Скрипалей через вентиляционную систему автомобиля, на котором они перемещались по Лондону. 

«Путин упивается выборами, которые он не мог проиграть», – сообщает BBC. И отмечает, что, несмотря на 8 претендентов, победитель был очевиден с самого начала: «самый популярный российский оппозиционер Алексей Навальный остался за бортом, а кандидата от КПРФ очернили в глазах избирателей государственные СМИ». Издание цитирует политолога Екатерину Шульман, которая говорит, что долго выезжать на конфронтации с Западом не получится, теперь придется переключиться на реальные потребности населения, такие как доходы, жилье, образование и здравоохранение. Тем не менее, отмечает BBC, судя по первым заявлениям Путина после подведения итогов выборов, рассчитывать на внезапное потепление в отношениях России и Запада не приходится.

Реакцию Запада на итоги президентских выборов BBC называет «приглушенной». 

Путин будет президентом — спасибо Англии за это

Потому что, пока мировые лидеры вроде председателя КНР Си Цзиньпина поздравляют Путина с победой, ни один из западных президентов на результаты выборов в России не отреагировал. Наилучшие пожелания Путину пришли только из Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Боливии и с Кубы (на самом деле, поздравления уже пришли и из Франции, и из Хорватии – прим.ред).

Independent выносит в заголовок не только оглушительную победу Путина, но и его намек на то, что новый срок станет последним. 

Издание описывает «раздор между мистером Навальным и мисс Собчак» накануне голосования а также отмечает очереди на избирательных участках. «Правда, очереди не всегда были по надлежащим причинам, – отмечает Independent. – Так, участок 2204 в Москве привлек внимание небывалого числа избирателей. Позже выяснилось, что студенты открепились сюда в надежде выиграть планшетный компьютер». Далее перечисляются другие увиденные из-за рубежа способы привлечь избирателей на участки: бесплатные бутерброды с салями, уцененные куриные окорочка, некие «жетоны на продукты» и водка со скидкой. «На одном избирательном участке избирателям разрешили зарядить и разрядить оружие сталинской эпохи, прежде чем они осуществили свое демократическое право», – пишет издание. И завершает публикацию парадоксальным выводом: чтобы обеспечить Путину такой результат выборов, в стране были закручены гайки. И теперь они будут закручены еще сильнее — потому что он получил такой результат. 

Washington post делает акцент на то, что перевыборы Путина означают усиление напряжения с Западом. 

Путин продлил свое правление до 2024 года, но издание задается вопросом: что будет дальше? И дает ответ: вероятно, Путин пойдет по пути китайского лидера Си Цзиньпина и отменит ограничения президентского срока. Или придумает себе какую-нибудь «внеполитическую должность», которая превратит его в национального лидера вроде аятоллы Ирана. Далее газета приступает к гаданию на кофейной гуще — то есть, на личности будущего премьера. Если премьером снова станет Медведев, это, по мнению издания, будет означать, что Путин хочет минимизировать дискуссии вокруг личности возможного преемника. Назначение сравнительно либерального Кудрина покажет силовикам их место и обозначит готовность Путина к экономическим реформам. Но, даже если Ксения Собчак создаст, как обещает, политическую партию для объединения оппозиции, серьезных перемен ожидать не стоит. 

Польская Polityka и вовсе с порога объявляет, что итоги российского плебисцита — нехорошая новость для Европы и Польши.

Потому что это были не выборы, а театр одного актера. Тем не менее, россияне поддержали политику Путина, построенную на разжигании конфликта с Западом. И он будет использовать этот прием и дальше. «Путин IV не откажется от ведения нетрадиционных войн против Запада, благодаря им он может мобилизовать избирателей в России, – пишет издание. – Опыт Крыма, Украины, Сирии, Грузии будет повторяться, так же как и компьютерные атаки, когда конфликты разворачиваются в Интернете». Ахиллесова пята Путина — российская экономика, для роста которой необходимы технологии. Вот тут -то стратегия президента РФ и может рухнуть. 

Французская Les Echos пишет, что Путина переизбрали в условиях холодной войны. 

А немецкая Sueddeutschezeitung объявляет «неудобную правду» – Путин действительно пользуется поддержкой населения.

Даже если он эту поддержку преувеличивает. Россия движется к новой форме авторитарного национализма, который не будет реинкарнацией Советского Союза, считают немцы. 

Читала инстранные СМИ Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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