Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пожелал РФ успеха в модернизации политики и других сферах жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон позвонил Путину в понедельник, 19 марта, на следующий день после президентских выборов в РФ, на которых действующий глава государства одержал убедительную победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Это данные ЦИК РФ на 15:25 после обработки 99,84% бюллетеней.

"Президент республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

Ранее Кремль обнародовал список глав государств, которые уже поздравили Путина с победой на выборах.