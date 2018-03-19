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20.03.2018 13:07

Дом, который достроят за Михальченко

Империя арестованного Дмитрия Михальченко продолжает перетекать в другие руки. За портом Бронка, Единым центром документов и элитными ресторанами потянулись и жилые комплексы.
Дом, который достроят за Михальченко
проект ЖК/группа дольщиков/vk.com

По крайней мере у двух застройщиков, ранее находившихся под контролем Михальченко, теперь новые бенефициары. Один уже начинает выходить в публичное пространство — например, приходит за согласованием в Смольный. Второй пока что, видимо, осваивается, заполучив активы в руки совсем недавно. Всего после ареста Михальченко остались пять запущенных жилых проектов.

Городская комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) рассмотрела 19 марта проект жилого комплекса на Брюлловской улице в Парголово, у дома 162 по проспекту Энгельса. Согласование решили отложить: как сообщили «Фонтанке» источники в КЗЗ, несмотря на то, что инвестор — ООО «Реалти-Групп» обещал построить детский сад и вложиться в комплексный ремонт уже существующей в районе школы, Смольный не устроил размер взноса на социальную инфраструктуру. Поэтому с разрешением на высоту в 85 метров, о которой просил застройщик, пока подождут. 

В протоколе публичных слушаний по проекту сразу одиннадцать горожан выразили свое полное и безусловное одобрение еще одной 85-метровой многоэтажке на Парнасе. «Спасибо за выбор такого интересного проекта для нашего микрорайона!» «Хочу выразить свое почтение и поддержку новому планируемому жилому комплексу!» – вторят друг другу странно похожие друг на друга отзывы. Отрицательного нет ни одного. Хотя об ООО «Реалти-Групп» участники слушания говорят как о совершенно неизвестной компании. 

«Темная лошадка»

Сайта у застройщика нет, а с проектом предварительно можно ознакомиться лишь в соцсети «ВКонтакте», в сообществе ЖК «На Брюлловской улице». Судя по двум картинкам, это три П-образных жилых дома с южной стороны улицы. «Разрешение на строительство: нет. Застройщик: «Форум», – информирует группа. А в данных о застройщике сообщает: «Отзывов о застройщике «Форум» практически нет, т.к. это «темная лошадка» на рынке недвижимости Северной столицы». 

«Сайт forumholding.ru находится на реконструкции. Работы скоро будут завершены», – это единственное, что сообщает интернет-страница девелопера.

Дом, который достроят за Михальченко

Однако, судя по данным СПАРКа, «малоизвестность» компании — это как минимум преувеличение. Через ООО «Бронка групп» ею владеют напополам две фирмы — ООО «Пром-Капитал» и «Форум-Капитал». Имя одного из учредителей той и другой компании представлять не нужно — это находящийся под арестом по обвинению в контрабанде миллиардер Дмитрий Михальченко. Однако теперь в числе совладельцев фамилии Михальченко уже нет. Владеют обеими компаниями Людмила Мурова и Николай Негодов. 

Как писала «Фонтанка», холдинг «Форум», главный актив Михальченко, к началу 2018 оказался «стерт» с петербургской бизнес-карты. В декабре 2017-го Михальченко потерял порт Бронка, свой основной актив; упомянутые Мурова и Негодов стали его новыми собственниками. Впрочем, не только его — на ООО «Бронка-групп» уже переписан Единый центр документов и два известных петербургских ресторана. Гендиректором ООО стал Никита Муров — внук ветерана КГБ Евгения Мурова, возглавлявшего с 2000 по 2016 год Федеральную службу охраны, а в спецслужбах работавшего с 1974 года. Сын его, Андрей Муров – нынче председатель правления «ФСК ЕЭС». А Людмила Мурова, совладелец двух структур-бенефициаров «Бронки-групп» – полная тезка супруги Евгения Алексеевича. 

Второй новый совладелец «Бронки-групп», Николай Негодов, имеет с семьей Муровых не только общий бизнес, но и общее прошлое. Негодов в КГБ пришел чуть позже Мурова, в 1977 году, и дослужился до замначальника УФСБ Петербурга и Ленобласти. В 2002 году был назначен замминистра транспорта, потом возглавил Росморпорт, но в 2006-м пришел в бизнес. С Михальченко работал еще задолго до всех бед. Имя Негодова в списке бенефициаров «Бронки-групп» значится с 2013 года. А его супруге Наталье Негодовой, в числе прочего, теперь принадлежит бывшая собственность Михальченко – ресторан Il Lago на Крестовском острове.

«Король госзаказа» нашелся на Чапаева

Завершенных жилых проектов у Михальченко и «Форума» нет: не успели до ареста. Хотя еще в 2016-м перспективы холдинга как девелопера выглядели радужно. Так, ныне уже почти достроенный «Русский дом» Группы ЛСР в Басковом переулке начинали строить вместе с «Форумом». Сейчас, в 2018-м, в пресс-службе холдинга затруднились с оперативным ответом на вопрос, продолжают ли они работать с «Форумом» на «Русском доме». Судя по проектной документации на сайте проекта, застройщик у жилого комплекса только один, и это не «Форум». 

Любопытный собственник обнаружился у ЖК «Дом на улице Чапаева» – элитного семиэтажного жилого комплекса на Петроградской стороне, близ Гренадерского моста. Дом, судя по информации петербургских сайтов о недвижимости, должен быть завершен уже в этом году, но, по состоянию на лето прошлого года, на месте стройплощадки был только зеленый забор. Застройщик, он же собственник участка — ООО «Элит-Тауэр» – сменил владельца в конце января 2018 года. Учредителями его значатся Дмитрий Сергеев, Александр Коченов и Дмитрий Торчинский, близкие к Михальченко люди, получившие скандальную известность благодаря так называемому «делу реставраторов», связанному с чиновниками Минкульта и компанией «Балтстрой». Но сейчас «Элит-Тауэром» владеет через две контролируемые им московские структуры другой интересный персонаж – Алексей Митюшов, выходец из «Межрегионгаза», экс-гендиректор ОГК-2, а ныне председатель совета директоров АО «Салаватнефтехимремстрой». Forbes включил бизнесмена в свой список «королей госзаказа-2018» в связи с подрядами компании «Стройтранснефтегаз» для «Газпрома» – почти на 29 миллиардов рублей.

«Стройтранснефтегаз» часто связывают с Геннадием Тимченко, но у него и его семьи чуть менее 50%. Кто владеет оставшейся долей, неизвестно, – сообщает Forbes. – Компанию возглавляет совладелец банка «Финсервис» Владимир Карташян. Банк контролируют выходцы из «Межрегионгаза» Алексей Митюшов и Наталия Коноваленко, еще 9,75% — у «Оверпас-Инвест», связанной с Иваном Мироновым (братом руководителя «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева)».

Следы реставраторов

Анонсированный в 2016 году жилой комплекс на Московском проспекте, 114, пока тоже так и остается проектом, хотя его обещали достроить к концу 2018 года. Архитектурный облик ЖК на участке в 2,8 га выполнил Евгений Подгорнов, глава студии «Интерколумниум»; кстати, именно он придумал и проект комплекса на Брюлловской улице от ООО «Реалти-Групп». Построить намеревались более 100 тысяч кв. метров недвижимости, пять десятиэтажных домов. Заказчик, ООО «Меркатор», принадлежит Денису Дзекану и Борису Кунявскому, которые были совладельцами многих структур холдинга Михальченко.

Пожалуй, единственным пока жилым комплексом структур «Форума», который близок к завершению, является ЖК «Монополист» (жилье бизнес-класса) на Новгородской улице, 19. «Монополист» – дом с атмосферой успеха, для комфортной, спокойной и респектабельной жизни», – гласит сайт проекта. Застройщик — ООО «Стимул СКТ» – нынче принадлежит некой Марии Нестеровой, через АО «Атлас». В учредителях — все те же фигуранты «дела реставраторов» – Сергеев, Торчинский и Коченов. 

Любопытно, что той же Марии Нестеровой принадлежит ЗАО «Сфера» на Чапаева, 28, занимающееся недвижимым имуществом. Причем управляющей организацией в ЗАО «Сфера» числится УК «Координатор», долями которого владеют шесть фирм, имеющих на посту руководителей... людей по фамилии Коченов, Торчинский и Сергеев. Правда, это Владимир, а не Александр Владимирович Коченов, и Алексей Николаевич, а не Дмитрий Николаевич Торчинский. Последний, Сергеев Анатолий Борисович — полный тезка отца главы «Балтстроя» Дмитрия Сергеева. Четыре фирмы зарегистрированы все по тому же адресу — Чапаева, 28, еще две — на Аптекарской набережной, 6. 

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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