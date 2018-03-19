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17:58 19.03.2018
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19.03.2018 16:33

ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей

Центробанк готовит постановления, по которым банкам разрешат не раскрывать имена акционеров, участвующих в деятельности финансовой организации, но попавших под иностранные санкции. 

Такие выводы следуют из документа, опубликованного 19 марта на сайте банковской ассоциации «Россия». Ограничить доступ к этой информации ЦБ хочет для того, чтобы санкции с физических и юридических лиц не распространились и на банки, к деятельности которых имеют отношение попавшие в списки личности и компании. Банком России уже подготовлены проекты постановлений правительства РФ. 

Напомним, сейчас коммерческие банки обязаны раскрывать имена реальных владельцев и лиц, «оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления». Эти данные публикуются на сайте Центробанка.

 


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предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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