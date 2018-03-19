ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей

Центробанк готовит постановления, по которым банкам разрешат не раскрывать имена акционеров, участвующих в деятельности финансовой организации, но попавших под иностранные санкции.

Такие выводы следуют из документа, опубликованного 19 марта на сайте банковской ассоциации «Россия». Ограничить доступ к этой информации ЦБ хочет для того, чтобы санкции с физических и юридических лиц не распространились и на банки, к деятельности которых имеют отношение попавшие в списки личности и компании. Банком России уже подготовлены проекты постановлений правительства РФ.

Напомним, сейчас коммерческие банки обязаны раскрывать имена реальных владельцев и лиц, «оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления». Эти данные публикуются на сайте Центробанка.