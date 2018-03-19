Ретейлеры сливают российское вино

Кризисный ажиотаж на российские вина пошел на убыль. Потребители снова берут проверенную риоху, а не продукцию отечественных виноделов, которые перерабатывают испанский виноград и продают втридорога.

Импортные вина возвращают утраченные позиции на полках ретейлеров. По данным Федеральной таможенной службы, их поставки в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров. Выпуск отечественной продукции, напротив, сократился. В прошлом году российские виноделы произвели 319,7 млн литров (без учета шампанского и игристых вин) – на 13,4% меньше, чем в предыдущем году.

По словам участников рынка, всплеск продаж российских вин на 30 – 50%, который они наблюдали в последние два года, сменился стагнацией, а то и вовсе снижением. «Максимум спроса был год-полтора назад, но на волне патриотизма появилось много некачественной продукции. Теперь потребители и ретейлеры от нее отказываются», – говорит генеральный директор «Ладога Дистрибьюшен» Сергей Клюшкин. Но в такой тенденции топ-менеджер не видит ничего страшного. «Спрос после всплеска всегда идет вниз, потом потребление выровняется», – считает он.

Потребитель действительно охладел к российскому вину, подтверждают ретейлеры. Но, по их словам, причина не в снижении градуса патриотического накала. Значительный рост интереса покупателей к винам отечественного производства в 2015 – 2016 годах был связан в первую очередь с ослаблением рубля, считают в «Ленте». После стабилизации национальной валюты спрос пошел на убыль.

Снижение продаж как в деньгах, так и в штуках заметили в «Азбуке вкуса». «Потребитель здесь руководствуется прагматическими соображениями – стоимость российского вина зачастую превышает стоимость импортного при сравнимом качестве», – комментируют в компании. Хотя объемы падают, ретейлер пока не намерен сокращать ассортимент. «Но и расширять его не видим смысла из-за экономических показателей», – говорит представитель сети.

Зато ретейлер «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», SPAR) уже начал выводить российские вина из ассортимента. По словам представителя компании, пока сокращения незначительные. «Покупатели готовы приобретать российские вина, но не дороже 200 рублей, к отечественной продукции по более высокой цене интерес постоянно снижается», – комментируют в компании.

Сокращения отечественного ассортимента не исключают и в сети «Реалъ». По словам начальника отдела закупок ретейлера Яна Грасиса, в начале этого года как отечественные производители, так и импортеры подняли цены на свой товар. «Но покупатель не готов платить больше, так что от какой-то продукции можем отказаться», – говорит он. С большей долей вероятности это будут отечественные напитки среднего сегмента. «Дешевые российские вина как пили, так и продолжают пить», – говорит он. Но при сопоставимой цене покупатели предпочитают Испанию. «Лучше выбрать проверенный вариант, чем ждать сюрприза от российских виноделов», – комментирует он.

Дистрибьюторы тоже не торопятся пополнять ассортимент российской продукцией. Так, «Ладога», которая недавно начала торговать напитками краснодарской винодельни «Юбилейная», не ждет значимого прироста отечественных производителей в своем портфеле в ближайшее время. «Развитие российского виноделия не идет гладко. То, что интересно, неоправданно дорого стоит, то, что недорого, — не интересно», – комментирует директор по импорту «Ладога Дистрибьюшен» Дмитрий Журкин. В компании отмечают, что качественное отечественное вино обойдется как минимум в 1200 – 1500 рублей за бутылку. Напиток такого же уровня, хоть Старого, хоть Нового Света, можно найти в полтора раза дешевле. И вариантов хоть отбавляй.

По оценкам ФТС, в 2017 году лидером по объему поставок в Россию стала Испания (почти 53 млн литров), на втором месте – Италия (43 млн литров). На третье место, потеснив Францию, вышла Грузия (35 млн литров). В этом году диспозиция может немного поменяться. Из-за плохого урожая в Испании часть ее поставок возьмет на себя Португалия. Растет спрос на немецкие и австрийские вина, отмечают поставщики.

Главная причина дороговизны российского вина — его зависимость от импорта. Так, по экспертным оценкам, сейчас только 10% российских напитков делаются из отечественного винограда. «Подорожание российской продукции ее поставщики объясняют тем, что испанское сырье выросло в цене», – говорит Ян Грасис.

Неофициально ретейлеры признают, что дело не только в качестве и цене российской продукции. «Отечественные производители не могут гарантировать объемы, нужные крупным сетям», – рассказал представитель одной из федеральных сетей. Именно нестабильность поставок заставляет торговцев отказываться от сотрудничества с российскими винодельнями.

Еще одна причина — неготовность российских виноделов давать скидку на проведение промо-акций. По мнению Яна Грасиса, потребитель не так уж сильно привязан к конкретной марке и берет то, на что сеть дает хорошую скидку. Импортеры, существенно увеличившие ввоз продукции после укрепления рубля, столкнулись с жесткой ценовой конкуренцией. «Они вынуждены проявлять активность, иначе их товар не будут покупать», – говорит он. А вот российские поставщики из-за успехов прошлых лет инвестировать в продвижение не хотят.

Частично скомпенсировать снижение спроса в России помогает экспорт. Так, крупнейшее винодельческое предприятие «Фанагория» произвело в 2017 году 21,8 млн литров вина, что на 14,1% меньше, чем годом ранее. При этом около 140 тысяч литров, или примерно 200 тысяч бутылок, были отправлено в другие страны — Китай, Армению, а также в магазины duty free аэропорта Шереметьево.

Российские виноделы страдают не столько от внешней, сколько от внутренней конкуренции, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, импорт вин вернулся на докризисные позиции, и дальше его объемы вряд ли будут расти. Зато увеличивается выпуск и продажи отечественных винных напитков. «При их производстве можно использовать меньше винограда. Это дешевле, поэтому значительная часть населения переходит на эту продукцию», – комментирует эксперт. Но поднимать отечественное виноделие, с большой долей вероятности, все же будут за счет импорта, говорит эксперт.

Российские производители уже попросили помощи у государства. По их мнению, обеспечить стабильный спрос помогло бы введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах. Получив петицию от производителей, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу проработать подобные меры.

«В ближайшее время правительство создаст преференции для российских игроков или ограничения для иностранных», – говорит Вадим Дробиз. Но, скорее всего, это коснется готовой продукции. Зависимость от иностранных виноматериалов не удастся преодолеть еще 10 – 15 лет, заключил эксперт.

Галина Бояркова,«Фонтанка.ру»