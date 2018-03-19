Ретейлеры сливают российское вино

Еще
17:57 19.03.2018
Пришлите свою новость!
17:52
Упавшие «колбасы» льда показали петербуржцу, как выглядит везение
17:37
Путин призвал своих конкурентов на выборах оставить эмоции в стороне
17:30
После опубликования в СМИ фото лежащего на полу пациента Покровскую больницу проверит прокуратура
17:22
Русскому музею подарили 160 работ Малевича
17:18
Путин: Никто не собирается разгонять гонку вооружений
17:03
В неврологии Покровской больницы аншлаг — пациенты готовы лежать на полу
16:56
Макрон позвонил Путину
16:45
Во дворе на Ланском «Ланос» разбился так, как мог бы разбиться на трассе
16:40
В ЖК Юнтолово разрешили построить второй детсад
16:33
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
16:26
Кремль рассказал, сколько глав государств поздравили Путина с победой на выборах
16:20
В Финляндии на выборах президента РФ второе место досталось Ксении Собчак
16:15
Смерть арестованной замминистра здравоохранения Татарстана признали самоубийством
16:10
Промпроизводство в России в январе - феврале увеличилось на 2,2%
16:04
ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы
16:00
Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов
15:53
Глава МИД Финляндии: Результат выборов в России не стал неожиданностью
15:41
«Лара Крофт» обогнала фильм со Шнуровым в российском прокате
15:39
Найдена последняя работа Стивена Хокинга
15:35
Дацик приговорен за голый марш проституток
15:30
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
15:25
Есть участок, где Путин проиграл выборы
15:19
ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
15:13
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
15:09
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
15:04
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
15:00
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
14:55
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
14:50
В Красном Селе построят спорткомплекс
14:46
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
14:42
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
14:38
Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе
14:32
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
14:14
Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова
14:12
Число госпитализированных в Боткинскую больницу с гриппом достигло максимума
14:07
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник
14:03
В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима
13:58
Президент Приднестровья поздравил Путина с победой
13:53
СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
13:49
Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда
13:45
Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
13:42
Сотрудников ГИБДД города и области оснастили персональными видеорегистраторами
13:35
Сборная России записала видео Александру Кокорину
13:32
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
13:22
Самосвал на КАД вжал «Ладу» в отбойник, приподняв её в воздух
13:10
«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном
13:05
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
12:57
В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми
12:47
Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере
12:44
Ночью после выборов президента РФ на Земле случилась магнитная буря года
12:31
На Мурманском шоссе ДТП остановило военных
12:21
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
12:21
Москва и Петербург снизили цены на элитное жилье
12:12
«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы
12:10
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
12:06
Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму
11:59
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
11:55
Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна
11:50
Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой
11:40
В Ломоносовском районе УИК не заметил пропажу бюллетеня
11:33
ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках
11:29
Маршрутку в Петербурге угнали прямо с охраняемой парковки
11:25
Путин получил самое большое число голосов в истории России
11:21
Врач в Петербурге заплатил 130 тысяч за избиение каратиста пивной бутылкой
11:14
Трое жителей Ленобласти в воскресенье умерли насильственной смертью
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
19.03.2018 16:49

Ретейлеры сливают российское вино

Кризисный ажиотаж на российские вина пошел на убыль. Потребители снова берут проверенную риоху, а не продукцию отечественных виноделов, которые перерабатывают испанский виноград и продают втридорога.
Ретейлеры сливают российское вино
Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Импортные вина возвращают утраченные позиции на полках ретейлеров. По данным Федеральной таможенной службы, их поставки в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров. Выпуск отечественной продукции, напротив, сократился. В прошлом году российские виноделы произвели 319,7 млн литров (без учета шампанского и игристых вин) – на 13,4% меньше, чем в предыдущем году.

По словам участников рынка, всплеск продаж российских вин на 30 – 50%, который они наблюдали в последние два года, сменился стагнацией, а то и вовсе снижением. «Максимум спроса был год-полтора назад, но на волне патриотизма появилось много некачественной продукции. Теперь потребители и ретейлеры от нее отказываются», – говорит генеральный директор «Ладога Дистрибьюшен» Сергей Клюшкин. Но в такой тенденции топ-менеджер не видит ничего страшного. «Спрос после всплеска всегда идет вниз, потом потребление выровняется», – считает он.

Потребитель действительно охладел к российскому вину, подтверждают ретейлеры. Но, по их словам, причина не в снижении градуса патриотического накала. Значительный рост интереса покупателей к винам отечественного производства в 2015 – 2016 годах был связан в первую очередь с ослаблением рубля, считают в «Ленте». После стабилизации национальной валюты спрос пошел на убыль.

Снижение продаж как в деньгах, так и в штуках заметили в «Азбуке вкуса». «Потребитель здесь руководствуется прагматическими соображениями – стоимость российского вина зачастую превышает стоимость импортного при сравнимом качестве», – комментируют в компании. Хотя объемы падают, ретейлер пока не намерен сокращать ассортимент. «Но и расширять его не видим смысла из-за экономических показателей», – говорит представитель сети.

Зато ретейлер «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», SPAR) уже начал выводить российские вина из ассортимента. По словам представителя компании, пока сокращения незначительные. «Покупатели готовы приобретать российские вина, но не дороже 200 рублей, к отечественной продукции по более высокой цене интерес постоянно снижается», – комментируют в компании.

Сокращения отечественного ассортимента не исключают и в сети «Реалъ». По словам начальника отдела закупок ретейлера Яна Грасиса, в начале этого года как отечественные производители, так и импортеры подняли цены на свой товар. «Но покупатель не готов платить больше, так что от какой-то продукции можем отказаться», – говорит он. С большей долей вероятности это будут отечественные напитки среднего сегмента. «Дешевые российские вина как пили, так и продолжают пить», – говорит он. Но при сопоставимой цене покупатели предпочитают Испанию. «Лучше выбрать проверенный вариант, чем ждать сюрприза от российских виноделов», – комментирует он.

Дистрибьюторы тоже не торопятся пополнять ассортимент российской продукцией. Так, «Ладога», которая недавно начала торговать напитками краснодарской винодельни «Юбилейная», не ждет значимого прироста отечественных производителей в своем портфеле в ближайшее время. «Развитие российского виноделия не идет гладко. То, что интересно, неоправданно дорого стоит, то, что недорого, — не интересно», – комментирует директор по импорту «Ладога Дистрибьюшен» Дмитрий Журкин. В компании отмечают, что качественное отечественное вино обойдется как минимум в 1200 – 1500 рублей за бутылку. Напиток такого же уровня, хоть Старого, хоть Нового Света, можно найти в полтора раза дешевле. И вариантов хоть отбавляй.

По оценкам ФТС, в 2017 году лидером по объему поставок в Россию стала Испания (почти 53 млн литров), на втором месте – Италия (43 млн литров). На третье место, потеснив Францию, вышла Грузия (35 млн литров). В этом году диспозиция может немного поменяться. Из-за плохого урожая в Испании часть ее поставок возьмет на себя Португалия. Растет спрос на немецкие и австрийские вина, отмечают поставщики.

Главная причина дороговизны российского вина — его зависимость от импорта. Так, по экспертным оценкам, сейчас только 10% российских напитков делаются из отечественного винограда. «Подорожание российской продукции ее поставщики объясняют тем, что испанское сырье выросло в цене», – говорит Ян Грасис.

Неофициально ретейлеры признают, что дело не только в качестве и цене российской продукции. «Отечественные производители не могут гарантировать объемы, нужные крупным сетям», – рассказал представитель одной из федеральных сетей. Именно нестабильность поставок заставляет торговцев отказываться от сотрудничества с российскими винодельнями.

Еще одна причина — неготовность российских виноделов давать скидку на проведение промо-акций. По мнению Яна Грасиса, потребитель не так уж сильно привязан к конкретной марке и берет то, на что сеть дает хорошую скидку. Импортеры, существенно увеличившие ввоз продукции после укрепления рубля, столкнулись с жесткой ценовой конкуренцией. «Они вынуждены проявлять активность, иначе их товар не будут покупать», – говорит он. А вот российские поставщики из-за успехов прошлых лет инвестировать в продвижение не хотят. 

Частично скомпенсировать снижение спроса в России помогает экспорт. Так, крупнейшее винодельческое предприятие «Фанагория» произвело в 2017 году 21,8 млн литров вина, что на 14,1% меньше, чем годом ранее. При этом около 140 тысяч литров, или примерно 200 тысяч бутылок, были отправлено в другие страны — Китай, Армению, а также в магазины duty free аэропорта Шереметьево.

Российские виноделы страдают не столько от внешней, сколько от внутренней конкуренции, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его словам, импорт вин вернулся на докризисные позиции, и дальше его объемы вряд ли будут расти. Зато увеличивается выпуск и продажи отечественных винных напитков. «При их производстве можно использовать меньше винограда. Это дешевле, поэтому значительная часть населения переходит на эту продукцию», – комментирует эксперт. Но поднимать отечественное виноделие, с большой долей вероятности, все же будут за счет импорта, говорит эксперт. 

Российские производители уже попросили помощи у государства. По их мнению, обеспечить стабильный спрос помогло бы введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах. Получив петицию от производителей, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу проработать подобные меры. 

«В ближайшее время правительство создаст преференции для российских игроков или ограничения для иностранных», – говорит Вадим Дробиз. Но, скорее всего, это коснется готовой продукции. Зависимость от иностранных виноматериалов не удастся преодолеть еще 10 – 15 лет, заключил эксперт.

Галина Бояркова,«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Л1»
19.03.2018 15:56

Компания Л1 начинает заселение 3-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 29 марта Компания Л1 начнет выдачу ключей в третьем корпусе ЖК «Граф Орлов». 312 семей, а именно столько квартир в сданном в январе этого года корпусе, отпразднуют новоселье. По графику выдача ключей продлится до 5 апреля.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40

«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость

Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23

СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования

СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
Промпроизводство в России в январе - феврале увеличилось на 2,2%
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
Газпром купит у Siemens две турбины для Грозненской ТЭС
Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Суд поддержал претензии ФАС к закупке Водоканала на 1,9 млрд рублей
Телеком-операторы просят узаконить сбор больших пользовательских данных
Ретейлеры сливают российское вино
Чего Англия может лишить россиян
Зачем ретейлеры становятся фермерами
Смольный презентует в Каннах крупные инвестпроекты Петербурга
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
«Чижик» доехал до небесных гарантий
Кто сливает бизнес банкам
Как российский бизнес готовится встретить болельщиков
Газовая война – 2018: может ли "Газпром" обойти Украину
Сырная деревня не созрела в Петербурге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
Компания «Л1»
19.03.2018 15:56
Компания Л1 начинает заселение 3-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
С 29 марта Компания Л1 начнет выдачу ключей в третьем корпусе ЖК «Граф Орлов». 312 семей, а именно столько квартир в сданном в январе этого года корпусе, отпразднуют новоселье. По графику выдача ключей продлится до 5 апреля.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК "Пионер"
14.03.2018 12:21
В «YE’S на Социалистической» раскупили больше половины апартаментов
ГК «Пионер» реализовала свыше 50% апартаментов в строящемся апарт-отеле YE’S на Социалистической улице
pixabay.com
13.03.2018 15:02
Коворкинги GrowUp и фонд iDealМаchine создадут акселератор стартапов
Сеть коворкингов GrowUp, которой управляет Becar Asset Management Group, и венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine запустят акселерационные программы для стартапов в рамках потребностей госкорпораций и крупного бизнеса. Компании стали стратегическими партнерами.
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
13.03.2018 13:28
КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
Четвертая очередь строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” находится в высокой стадии готовности
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30
Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей
Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 13:15
Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом
2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45
Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence
Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.