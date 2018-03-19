Кремль рассказал, сколько глав государств поздравили Путина с победой на выборах, соответствующее сообщение обнародовано на сайте главы государства.

Часть глав иностранных государств поздравили Владимира Путина с победой лично. Состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Республики Армении Сержем Саргсяном, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди, Президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту. В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", – добавили в Кремле.

Кроме того, в адрес Владимира Путина продолжают поступать письменные поздравления с переизбранием на пост президента России от глав зарубежных государств.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армении Серж Саргсян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Куба Рауль Кастро, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.