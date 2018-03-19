В Финляндии на выборах президента РФ второе место досталось Ксении Собчак

Как сообщает ЦИК, Ксении Собчак удалось обогнать Павла Грудинина в борьбе за второе место в Финляндии. Единственная женщина-кандидат набрала в Суоми 7,82%, тогда как кандидату от КПРФ отдали свои голоса 7,43% проживающих в Финляндии россиян. Безоговорочным лидером голосования стал Владимир Путин, который получил на финских участках 74,95%.

На четвертом месте в Финляндии оказался Григорий Явлинский с 3,97%. Кандидат от "Яблока" смог обойти многолетнего лидера ЛДПР – Владимира Жириновского, которому отдали свои голоса 2,24% проживающих в Суоми россиян.

Борис Титов смог заручиться поддержкой 2,05% наших соотечественников.

Ранее посольство России в Финляндии рапортовало о рекордной явке. Почти 5340 человек проголосовали на этих выборах. В 2012 году всего 3 тысячи россиян воспользовались правом голоса.