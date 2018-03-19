Промпроизводство в России в январе - феврале увеличилось на 2,2%

Промышленное производство в России за январь – февраль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 2,2%, сообщает Росстат 19 марта.

«Индекс промышленного производства в январе – феврале 2018 года по сравнению с январем – февралем 2017 года составил 102,2%», – говорится в сообщении.

Промпроизводство в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилось на 1,5%, по сравнению с январем 2018 года — снизилось на 2%.

Напомним, что в IV квартале 2017 года российская промышленность просела на 1,7%. В Петербурге индекс промышленного производства по итогам года составил 105,5%. Заметнее остальных росли металлургия, пищевая промышленность и обрабатывающий сектор (105,7%).