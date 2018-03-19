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19.03.2018 16:03

Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года

Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года
Компания «Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово». Детский сад на 100 мест появится рядом с жилыми домам третьей очереди проекта, которые сданы в эксплуатацию в конце 2017 года и сегодня активно заселяются.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Главстрой-СПб» разрешения на возведение второго детского сада в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 года.

Общая площадь дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 воспитанников, составит 3029 кв. м. В двухэтажном здании будут оборудованы 6 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития малышей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые зоны.

Проект второго детского сада на территории ЖК «Юнтолово» прошел процедуру государственной экспертизы и получил положительное заключение. На сегодняшний день подготовлена площадка под возведение объекта. К активной фазе строительства планируется приступить в апреле 2018 года. Завершение строительно-монтажных работ намечено на 3 квартал 2019 год.

Напомним, что в настоящий момент в новом жилом микрорайоне «Юнтолово» функционирует детский сад на 140 воспитанников, расположенный по адресу: Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 5, строение 1. На соседнем участке построена и введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 825 мест.

Всего на территории нового района «Юнтолово» запланировано строительство 9-ти школ и 18-ти детских садов. 

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» -  застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

 


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19.03.2018 16:03

Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года

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Компания «Главстрой-СПб»
19.03.2018 16:03
Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово»
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