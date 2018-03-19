Компания Л1 начинает заселение 3-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 29 марта Компания Л1 начнет выдачу ключей в третьем корпусе ЖК «Граф Орлов». 312 семей, а именно столько квартир в сданном в январе этого года корпусе, отпразднуют новоселье. По графику выдача ключей продлится до 5 апреля.

Для тех, кто по личным причинам не сможет прийти в указанный период, установлены дополнительные сроки.

Жилой комплекс «Граф Орлов», расположенный недалеко от станции метро «Московская», относится к востребованной категории бизнес-класса. Комфорт, безопасность, удачное местоположение и хорошие видовые характеристики делают это жилье уникальным. Здесь предусмотрены энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень многоуровневого подземного паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей, обширная зона отдыха и детские игровые площадки.

Компания позаботилась и о маломобильных категориях граждан: для их удобства предусмотрен автоматический подъемник на уровень лобби. Отделка комплекса осуществлена по авторскому проекту с использованием современных экологичных материалов.

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty