Еще
17:59 19.03.2018
Пришлите свою новость!
17:52
Упавшие «колбасы» льда показали петербуржцу, как выглядит везение
17:37
Путин призвал своих конкурентов на выборах оставить эмоции в стороне
17:30
После опубликования в СМИ фото лежащего на полу пациента Покровскую больницу проверит прокуратура
17:22
Русскому музею подарили 160 работ Малевича
17:18
Путин: Никто не собирается разгонять гонку вооружений
17:03
В неврологии Покровской больницы аншлаг — пациенты готовы лежать на полу
16:56
Макрон позвонил Путину
16:45
Во дворе на Ланском «Ланос» разбился так, как мог бы разбиться на трассе
16:40
В ЖК Юнтолово разрешили построить второй детсад
16:33
ЦБ хочет разрешить банкам «прятать» попавших под санкции предпринимателей
16:26
Кремль рассказал, сколько глав государств поздравили Путина с победой на выборах
16:20
В Финляндии на выборах президента РФ второе место досталось Ксении Собчак
16:15
Смерть арестованной замминистра здравоохранения Татарстана признали самоубийством
16:10
Промпроизводство в России в январе - феврале увеличилось на 2,2%
16:04
ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы
16:00
Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов
15:53
Глава МИД Финляндии: Результат выборов в России не стал неожиданностью
15:41
«Лара Крофт» обогнала фильм со Шнуровым в российском прокате
15:39
Найдена последняя работа Стивена Хокинга
15:35
Дацик приговорен за голый марш проституток
15:30
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
15:25
Есть участок, где Путин проиграл выборы
15:19
ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
15:13
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
15:09
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
15:04
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
15:00
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
14:55
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
14:50
В Красном Селе построят спорткомплекс
14:46
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
14:42
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
14:38
Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе
14:32
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
14:14
Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова
14:12
Число госпитализированных в Боткинскую больницу с гриппом достигло максимума
14:07
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник
14:03
В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима
13:58
Президент Приднестровья поздравил Путина с победой
13:53
СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
13:49
Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда
13:45
Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
13:42
Сотрудников ГИБДД города и области оснастили персональными видеорегистраторами
13:35
Сборная России записала видео Александру Кокорину
13:32
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
13:22
Самосвал на КАД вжал «Ладу» в отбойник, приподняв её в воздух
13:10
«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном
13:05
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
12:57
В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми
12:47
Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере
12:44
Ночью после выборов президента РФ на Земле случилась магнитная буря года
12:31
На Мурманском шоссе ДТП остановило военных
12:21
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
12:21
Москва и Петербург снизили цены на элитное жилье
12:12
«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы
12:10
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
12:06
Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму
11:59
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
11:55
Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна
11:50
Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой
11:40
В Ломоносовском районе УИК не заметил пропажу бюллетеня
11:33
ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках
11:29
Маршрутку в Петербурге угнали прямо с охраняемой парковки
11:25
Путин получил самое большое число голосов в истории России
11:21
Врач в Петербурге заплатил 130 тысяч за избиение каратиста пивной бутылкой
Предыдущие новости
Архив материалов
Выборы
Версия для печати
19.03.2018 16:04

ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы

Президентские выборы в России были хорошо организованы. Тем не менее им не хватало прозрачности и соревновательности. Об этом сообщили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Оценка прошедших выборов появилась 19 марта на сайте ОБСЕ. Как сказано в релизе, избирательная кампания хорошо администрировалась, но характеризовалась ограничением основных свобод и недостатком подлинной конкуренции. Выборы проходили в чрезмерно контролируемой среде, а информационное поле было поделено неравномерно, так как СМИ широко освещали деятельность одного из кандидатов в качестве действующего президента. 

«Выбор без настоящей конкуренции, как мы увидели, не является реальным выбором, – заявил руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Майкл Георг Линк. – Профессионализм и эффективность ЦИК в техническом аспекте заслуживают признания. Но там, где законодательная база ограничивает многие основные свободы и результат не вызывает сомнений, выборы почти теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих лидеров». 

Кроме того, наблюдатели отметили ряд мер, связанных с ненадлежащим давлением на избирателей с целью увеличения явки. 

Также глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй выразила разочарование в связи с событиями на Украине, где российских граждан не допускали к избирательным участкам. 

Справка:

По результатам выборов президента России 2018 года Владимир Путин получил 76,67%, Павел Грудинин — 11,78%, Владимир Жириновский — 5,66%, Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04% голосов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей

16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
Компания «Главстрой-СПб»
19.03.2018 16:03

Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово»
Компания «Л1»
19.03.2018 15:56

Компания Л1 начинает заселение 3-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

С 29 марта Компания Л1 начнет выдачу ключей в третьем корпусе ЖК «Граф Орлов». 312 семей, а именно столько квартир в сданном в январе этого года корпусе, отпразднуют новоселье. По графику выдача ключей продлится до 5 апреля.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы
Есть участок, где Путин проиграл выборы
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
В очередь за президентом
Трансляция: Выборы президента России
Денег нет, но кандидаты держались
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Откуда у выборов хвост
Новый ЗакС в лицах
Выборы-2016: социологии мешает стыд
Машина из Горловки наехала на выборы
Текстовая трансляция: выборы-2016
Кого мы выбираем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
ГК «Эталон»
19.03.2018 16:53
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил по облигационному займу более 110 млн рублей
16 марта 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 2-го купона.
Компания «Главстрой-СПб»
19.03.2018 16:03
Строительство второго детского сада в ЖК «Юнтолово» начнется в апреле 2018 года
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», получила разрешение на строительство второго дошкольного учреждения в новом микрорайоне «Юнтолово»
Компания «Л1»
19.03.2018 15:56
Компания Л1 начинает заселение 3-го корпуса ЖК «Граф Орлов»
С 29 марта Компания Л1 начнет выдачу ключей в третьем корпусе ЖК «Граф Орлов». 312 семей, а именно столько квартир в сданном в январе этого года корпусе, отпразднуют новоселье. По графику выдача ключей продлится до 5 апреля.
СК «Полис Групп»
19.03.2018 15:22
Еще один банк аккредитовал дома ЖК «Краски лета» и «ПаркЛэнд»
Новый партнер «Полис Групп» Совкомбанк аккредитовал в рамках ипотечных программ дома третьей и пятой очереди ЖК «Краски Лета» (дома 7-11, 13-15), а также ЖК «ПаркЛэнд».
УК «Новоселье»
19.03.2018 13:18
«Новоселье: городские кварталы» вошел в ТОП-20 проектов для инвестиций
Е3 Investment проанализировала новостройки Петербурга на инвестиционную привлекательность. В итоговой рейтинг вошли 20 жилых комплексов ведущих девелоперов в различных районах города. Среди которых и “Новоселье: городские кварталы”
Магазин "Кей"
19.03.2018 10:00
Как защитить глаза от компьютера? - рассказывают специалисты КЕЙ
Современный человек проводит за компьютером большую часть дня, и порой расплачивается за повышенную нагрузку усталостью и раздражением глаз. Уменьшить негативное воздействие помогут компьютерные очки, которые защитят от излучения монитора
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.