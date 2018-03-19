ОБСЕ: Выборы в России были хорошо организованы, но нарушали фундаментальные свободы

Президентские выборы в России были хорошо организованы. Тем не менее им не хватало прозрачности и соревновательности. Об этом сообщили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Оценка прошедших выборов появилась 19 марта на сайте ОБСЕ. Как сказано в релизе, избирательная кампания хорошо администрировалась, но характеризовалась ограничением основных свобод и недостатком подлинной конкуренции. Выборы проходили в чрезмерно контролируемой среде, а информационное поле было поделено неравномерно, так как СМИ широко освещали деятельность одного из кандидатов в качестве действующего президента.

«Выбор без настоящей конкуренции, как мы увидели, не является реальным выбором, – заявил руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Майкл Георг Линк. – Профессионализм и эффективность ЦИК в техническом аспекте заслуживают признания. Но там, где законодательная база ограничивает многие основные свободы и результат не вызывает сомнений, выборы почти теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих лидеров».

Кроме того, наблюдатели отметили ряд мер, связанных с ненадлежащим давлением на избирателей с целью увеличения явки.

Также глава миссии наблюдателей от ассамблеи на президентских выборах Мариэтта Тидэй выразила разочарование в связи с событиями на Украине, где российских граждан не допускали к избирательным участкам.