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19.03.2018 16:00

Госдолг США установил абсолютный рекорд в 21 триллион долларов

Государственный долг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов.

Об этом свидетельствуют данные американского Минфина, пишет 19 марта Лента.ру.

Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Остальная часть приходится на частных инвесторов — физических и юридических лиц, на их долю приходится 15,3 триллиона долларов.

Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга США. Президент настаивал, что его экономические меры позволят решить эту проблему, однако за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов.

За увеличение государственного долга республиканцы критиковали предыдущего президента США Барака Обаму, за его два срока госдолг США вырос с 10,6 триллиона до 19,9 триллиона долларов. Параллельно растет дефицит бюджета США, который в феврале также достиг нового рекорда — 215 миллиардов долларов.


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20.02.2018 16:42

Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект

Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01

Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020

1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21

Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
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Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21
Банк «Санкт-Петербург» признан самой стабильной компанией десятилетия
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем ежегодного конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга», а также самой стабильной компанией десятилетия
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург
12.12.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» получил престижную премию за лучший социальный проект
7 декабря 2017 года состоялась ХI Ежегодная Церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance. Банк «Санкт-Петербург» получил премию в номинации «Лучший социальный проект». Этим проектом стала акция «БлагоДарю», проведенная банком накануне Нового 2017 года
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.11.2017 15:49
Банк «Санкт-Петербург» презентовал управляющую компанию «БСПБ Капитал»
ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании Банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для розничных клиентов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.11.2017 18:06
Банк «Санкт-Петербург» отмечает 10-летие IPO
Ровно 10 лет назад, в ноябре 2007 года, Банк «Санкт-Петербург» первым из российских частных банков, провел первичное размещение акций (IPO). Сделка носила инновационный характер: рынку были предложены акции и конвертируемые в акции депозитарные расписки. На российском рынке ранее таких размещений не было.
«Банк «Санкт-Петербург»
27.11.2017 11:18
Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в России
21 ноября компания USABILITYLAB провела презентацию результатов ежегодного юзабилити-исследования интернет-банков, осуществляемого компанией с 2014 года. Итогом исследования стал рейтинг лучших интернет-банков России, в котором Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял пятое место
«Банк «Санкт-Петербург»
21.11.2017 17:07
Банк «Санкт-Петербург» открыл для компании «КОНТРОЛ Лизинг» кредитную линию на 500 млн рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года.
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