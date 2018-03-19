Глава МИД Финляндии: Результат выборов в России не стал неожиданностью

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил Yle, что прошедшие в России президентские выборы не преподнесли сюрпризов. По словам главы внешнеполитического ведомства, россияне выразили поддержку Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют как количество голосов, отданных за президента, так и высокая явка.

"Цифры поддержки говорят о том, что Путин – избранный самими россиянами лидер", – отметил Сойни.

Глава МИДа выразил надежду на "мирные шаги" Владимира Путина во время нового срока.