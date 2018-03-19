Найдена последняя работа Стивена Хокинга

Последняя статья всемирно известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга посвящена экспериментальной проверке гипотезы мультивселенной.

Как пишет Daily Mail 18 марта, совместная работа Стивена Хокинга и бельгийского физика Томаса Хертога опубликована в библиотеке электронных препринтов. Последний раз правки в нее были внесены 4 марта.

Материал посвящен экспериментальному доказательству существования параллельных миров. Хокинг полагал, что мультивселенная оставила отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной (реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва). Этот след можно измерить при помощи детекторов на борту космических зондов.