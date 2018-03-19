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19.03.2018 15:39

Найдена последняя работа Стивена Хокинга

Последняя статья всемирно известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга посвящена экспериментальной проверке гипотезы мультивселенной.

Как пишет Daily Mail 18 марта, совместная работа Стивена Хокинга и бельгийского физика Томаса Хертога опубликована в библиотеке электронных препринтов. Последний раз правки в нее были внесены 4 марта.

Материал посвящен экспериментальному доказательству существования параллельных миров. Хокинг полагал, что мультивселенная оставила отпечаток на так называемом фоновом микроволновом излучении Вселенной (реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва). Этот след можно измерить при помощи детекторов на борту космических зондов.

Справка:

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже 14 марта 2018 года. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Всемирную известность физик получил после публикации в апреле 1988 года его научно-популярной книги «Краткая история времени». Работу перевели на десятки языков и издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.


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