Еще один банк аккредитовал дома ЖК «Краски лета» и «ПаркЛэнд»

Новый партнер «Полис Групп» Совкомбанк аккредитовал в рамках ипотечных программ дома третьей и пятой очереди ЖК «Краски Лета» (дома 7-11, 13-15), а также ЖК «ПаркЛэнд».

Ранее банком аккредитованы объекты «Вернисаж», «Полис на Неве», «Полис на Комендантском».

Сумма кредита в рамках программ на новостройки составляет от 300 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Ставки начинаются от 10,4%. Первоначальный взнос – от 20%.

Ознакомиться с кредитными программами банка можно на официальном сайте https://sovcombank.ru/retail/credits/novostroyka/standartnye-programmy/

ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК Вернисаж в Кудрово – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", разрешение на строительство № 78-012-0332.2-2016 от 28.04.2017, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/