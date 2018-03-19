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19.03.2018 15:35

Дацик приговорен за голый марш проституток

 

В Петербурге суд приговорил Вячеслава Дацика к реальному лишению свободы. Больше половины срока он отбыл под арестом, поэтому возвращение к гонениям проституток  возможно в ближайшее время.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 марта Василеостровский суд признал Дацика виновным в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и побоях. Серию преступлений бывший боец без правил по прозвищу Рыжий Тарзан успел накопить за май 2016 года, когда в двух районах города прошла зачистка борделей под его руководством, также пострадала клиентка бутик-отеля «Графтио».

«Суд назначил Дацику наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима», – уточняет пресс-служба судов. Срок равен 42 месяцам. Под арестом Тарзан уже находится почти два года, 22 месяца. После прибытия в колонию он может подать на условно-досрочное освобождение.

В мае 2016 года Вячеслав Дацик собрал группу единомышленников и объявил войну проституции. По словам свидетелей, сутенеры предлагали ему 1 млн рублей  за прекращение походов по домам терпимости.


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