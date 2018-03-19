В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой

Официант ресторана в Пушкине не дождался чаевых от буйного гостя. Рабочий день труженика общепита закончился у травматолога.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 18 марта в ресторан в доме 1 по улице Широкой заглянул пообедать мужчина. Посетитель поел и отправился восвояси, решив устроить трапезу за счет заведения. У дверей его догнал официант и попросил оплатить счет, что спровоцировало перепалку. За препирательствами последовала драка, во время которой 38-летний гость кафе сломал работнику ресторана руку. Разнял дерущихся наряд вневедомственной охраны, который задержал посетителя и доставил его в отдел полиции.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.