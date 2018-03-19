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19.03.2018 15:25

Есть участок, где Путин проиграл выборы

 

Владимир Путин проиграл президентскую гонку на отдельно взятом участке за рубежом. Его конкурент Павел Грудинин набрал в разы больше голосов.

Как следует из информации Центризбиркома 19 марта, при подведении итогов голосования заграничными избирательными комиссиями зафиксировано официальное поражение Владимира Путина на участке №8109.

Этот участок работал 18 марта в иранском городе Решт. Тамошнее генконсульство, в котором расположилась участковая избирательная комиссия, посетили 108 человек. За Павла Грудинина проголосовали 75 граждан (68,18 %), за Путина – 32 (29,09 %). Еще один избиратель поставил на Жириновского.

В городе Решт проживают более 600 тысяч человек, основное население по конфессиональному признаку – шииты. Он расположен в тридцати километрах от южного побережья Каспийского моря в относительной близости от границы с Азербайджаном. В Решт неоднократно входили русские и советские войска, последний раз в период Второй Мировой войны. В 1920-1921 годах в провинции Гилян, на территории которой находится Решт, действовала Советская социалистическая республика.

Локальная победа представителя КПРФ не повлияла на результаты зарубежного голосования, в котором участвовали более 400 тысяч граждан России. Путин набрал 84 % голосов, Грудинин – 5 %, Собчак – 4 %. Это данные основаны на подсчете бюллетеней в 361 зарубежной участковой избирательной комиссии. Всего их 394. Остальные сведения в электронную базу ЦИК пока не внесены.

В целом политические предпочтения «зарубежных» россиян пестрее их соотечественников на родине. Например, из 39 граждан России, которые госоловали в посольстве города Габороне Ботсваны, лишь половина отдала предпочтение Путину. Почти 18 % выразили желание видеть президентом Ксению Собчак, 13 – Владимира Жириновского.

Похожая картина наблюдалась в генконсульстве России в Гонконге. На выборы пришли более 400 человек, за Путина проголосовали 54 %. Пятая часть бюллетеней посвящена Собчак, каждый десятый – Грудинину. Около 50 процентов Путин набрал также на участках Голландии. В Амстердами за Собчак отдали голоса 27 % избирателей.

Зарубежью также принадлежит рекорд лояльности, отобранный у Чеченской республики. Рамзану Кадырову в этот раз не удалось даже приблизиться к показателю таджикского Душанбе, где из 1607 избирателей за Путина проголосовали 99 %.

Туркменистан старался не отставать. На участке в городе Мары граждане России отдали за действующего президента 97,47 %. В Молдавии (город Каменка) – 97,08 %.

Латвийский Даугавпилс тоже оказался за Путина (96,27). Россияне, живущие в Гвинея-Бисау, отдали ему 96,15 % голосов. В выборах участвовали 26 человек и только один поставил галочку напротив фамилии Явлинского. В генконсульстве России в болгарской Русе Путину отдали 94,93 % голосов.

Чечня отдала за действующего президента 91,44 % голосов, на выборах-2012 этот показатель равнялся 99 %. В этот раз республику обогнали Тыва (91,98), Крым (92,15) и Кабардино-Балкария (93,38).

На выборах президента России проголосовали 73,3 млн человек, предварительная явка составила 67,47 %. Путин лидирует с результатом 76,66 процентов.


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