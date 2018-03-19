ГК «АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть

В Смольном 19 марта вскрыли конверты с предложениями участников тендера на строительство и эксплуатацию трамвайной сети Купчино – Шушары – Славянка. Итоги подведут через неделю.

По информации «Фонтанки» наибольшее снижение цены (35%) предложило ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-1» (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») и Газпромбанком. В его заявке указана сумма в 58 млрд рублей при начальной максимальной стоимости 89,6 млрд. Ближайший преследователь по этому показателю предложил справиться за 75 млрд.

Кроме того, «БалтНедвижСервис» готов бонусом докупить 12 трамваев к тем 22, которые указаны в проекте соглашения.

Напомним, претендентов на строительство трамвайной сети Смольный назвал в конце ноября. Помимо «БалтНедвижСервиса», в тендере участвуют ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ».

Концессионер должен будет привлечь инвестиции минимум в 25,9 млрд руб., разработать градостроительную и проектную документацию, построить трамвайную линию и депо, закупить 22 трамвая и эксплуатировать сеть. Срок соглашения — 30 лет. Максимальные затраты, которые может понести подрядчик, — 89,6 млрд рублей. Итоги тендера предполагается подвести 26 марта.