Могут ли фаллоимитаторы привести к распаду института семьи?

Основатель сети «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин о том, как суд лишил его права на защиту деловой репутации из-за продажи фаллоимитаторов и презервативов.

«В моем храме берегут, а не нравоучают»



Первый магазин я открыл в 2004 году. Сам стоял за прилавком и общался с покупателями. Как-то раз к нам зашла семейная пара в возрасте. Она набрала товара на круглую сумму. Я спросил, зачем так много? Мне ответили: на войне в Чечне сыну оторвало ноги, и он сказал, что покончит с собой без «игрушек», которые позволяют хоть как-то справляться с потребностями.

В 2017-м, когда на РИА «Катюша» появилась статья «Подгузники для извращенцев», я был огорчен. Меня назвали «одуревшим от безнаказанности торговцем приспособлениями для проституток и педерастов». Оскорбление коснулось не только меня, но и наших клиентов. Это миллионы россиян: семейные пары, одинокие люди, инвалиды, моряки, вдовы, спортсмены и даже космонавты. Как бы вы отреагировали на моем месте?

Я подал иск о защите деловой репутации, потребовал опровержения и миллиона рублей компенсации. Я готов был направить их на благотворительность. Однако 7 марта суд отказал в иске. Он решил, что репутации «Розового кролика» не нанесли ущерба, потому что компания не вписывается в систему православных ценностей. С каких это пор церковь стала властью и имеет влияние на суды? У нас в стране живут атеисты, мусульмане, буддисты – много конфессий и национальностей. Как можно в такой культурно богатой стране навязывать только одни нормы и нравы?

Для всеобщего понимания: «Кролик» никогда не был сексшопом. Имидж «развратников» нам создали СМИ, всегда ищущие скандала ради высокого рейтинга.

Скриншот с сайта https://rozovyjkrolik.ru

Из 20 тысяч товаров в магазине не более тысячи – категории «18+». Мы продаем товары для мам и малышей, спортивное питание, косметику, белье и литературу, скоро появятся зоотовары и, возможно, сотовые телефоны. Детские игрушки – десятки видов кроликов и ничего больше – мы продаем с самого открытия магазинов, это наш бренд. Для широкой продажи детских товаров и игрушек мы специально открыли новую сеть «Розовый Клорик Кидс».

Скриншот с сайта https://rozovyjkrolik.ru

Товары, которые продаются у нас, – точно такие же, как стоящие на полках в аптеках (лубриканты, таблетки для потенции и презервативы). А у касс продуктовых гипермаркетов анальные смазки и минимассажеры соседствуют с «Киндер сюрпризами» и детскими игрушками. И почему-то никому не приходит в голову, что это аморально. Зато, если игрушки для малышей продают в «Розовом Кролике», – это что, сразу «в интересах педофилов»?

Памперсы и пеленки – это товары для детей до 5 лет. Кто же их покупает, неужели малыши с кредитками? Конечно же, нет, – папы и мамы. В чем же тогда «педофилия» и «разврат»? Не абсурдно ли?

Ответчики ни разу со мной не встретились и не пришли ни на одно судебное заседание. Они даже ни разу не были в моих магазинах. Это то же самое, что называть гипермаркет алкопритоном, судя по алкогольному отделу (хотя от алкоголизма как раз катастрофические беды в стране). В кинотеатрах показывают взрослые фильмы «18+» (больше 80% сеансов), а в них ходит много детей. Это что – педофилия и разврат? Какой бы мы бизнес не рассматривали – эти обвинения можно предъявить всем.

В суд были представлены экспертизы от двух сторон, но нашу судья отклонил. И ходатайство эксперта – легендарного сексолога Льва Щеглова – не принял во внимание.

Мне не понятна логика суда: наш сайт такой же, как у любого ретейлера, торгующего и взрослыми товарами, и детскими. Естественно, в отделе взрослых товаров стоит ограничение «18+». Я первым внедрил функцию защиты для детей Babycare с размытыми изображениями.

По логике суда, компании, ведущие небогоугодный бизнес, то есть, по сути, любой: продажа алкоголя, сигарет, быстрое питание (чревоугодие), микрокредитование (ростовщичество – это грех), – априори не имеют положительной репутации. А значит, их можно оскорблять свободно.

От самой постановки вопроса веет мракобесием и инквизицией. Разве витрина с кружевным бельем или вид массажера может развратить взрослого человека? «Разрушительно повлиять» на институт семьи? Все наоборот. К примеру, гинекологи всего мира рекомендуют женщинам перед родами повышать эластичность интимных мышц с помощью шариков, чтобы рожать без разрывов.

Основная причина разводов – не сексшопы, а бедность и безработица (опрос ВЦИОМ). Сюда же – пагубные привычки: алкоголизм и наркомания, отсутствие собственного жилья и вмешательство родственников в жизнь молодых.

И, конечно, весомый повод для расторжения брака – непонимание в вопросах секса. Отсюда вытекают измены, насилие. В России почти каждая четвертая женщина становилась жертвой сексуального давления или насилия со стороны мужа.

Я уже жил бы в Испании и в ус не дул, если бы ежегодно не тратил до двух миллионов рублей на благотворительность: поддержку спортсменов, малоимущих, инвалидов, восстановление храмов. Наверное, не зря год назад я получил медаль «Патриота России».

Скриншот с сайта https://www.instagram.com/maximilian_lapin

Мне небезразлично, что происходит в моей стране. И обидно, когда под знаменем «духовных ценностей», люди тащат общество назад, к «Домострою».