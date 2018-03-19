Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола

Квартиру в Приморском районе Петербурга посетили сотрудники международной полиции. Там они перерубили кабель, через который на просторы Сети попадала порнография с участием детей.

Как сообщает региональное управление МВД 19 марта, из квартиры увезли иностранца, которого подозревают в распространении детской порнографии. Его местонахождение и род занятий петербургская полиция выяснила благодаря коллегам из Интерпола. 43-летний мигрант уже дал признательные показания, в скором времени ему предъявят обвинения. По версии следствия, развратное видео он «залил» в Сеть 21 февраля 2016 года.

Как уточняет городской Следственный комитет, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 242.1 УК РФ - «Хранение в целях распространения материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».