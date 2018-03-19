Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила Владимира Путина с победой на выборах на пост президента России и выразила надежду на его скорый визит в Загреб, сообщила 19 марта её пресс-служба.

"С особым удовольствием от имени граждан Республики Хорватии и от моего личного имени хочу направить вам сердечные поздравления в связи с вашим повторным избранием на пост президента Российской Федерации. Уверена, что на этой ответственной должности вы продолжите вашу работу для всеобъемлющего благополучия вашего государства и всех его граждан", — написала Грабар-Китарович.

"Для развития и укрепления отношений между Республикой Хорватия и Российской Федерацией, которые тесно связаны и исторически, существуют подходящие условия и хорошие перспективы. Уверена, что они будут использованы в вашем новом мандате для осуществления плодотворного сотрудничества по целому ряду направлений, важных для наших граждан", — отметила президент Хорватии.

Глава Хорватии также подчеркнула, что "существует большой потенциал для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества двух стран".

Грабар-Китарович также напомнила, что в ходе своего осеннего визита в Россию провела с президентом Путиным "открытые и исключительно содержательные разговоры" и выразила надежду, что возвратный визит российского лидера в Хорватию "сможет быть осуществлен в скором времени".

Напомним, что с победой на президентских выборах Владимира Путина уже поздравили главы КНР, Белоруссии, Венесуэлы, Боливии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Приднестровья и других стран.