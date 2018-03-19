Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
Избранный президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние вопросы развития страны в ближайшие 6 лет будут для Кремля приоритетными. Про оборонку тоже обещал не забывать.
Свое заявление Владимир Путин сделал 19 марта на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба.
«Основное, чем мы будем заниматься, – это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — цитирует его «Российская газета».
При этом глава государства обещал уделять внимание вопросам обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Напомним, что 1 марта во время выступления перед членами Совета Федерации именно рассказ главы государства о новом вооружении оказался самым объемным по времени и самым обсуждаемым.
Справка:
По результатам выборов президента России 2018 года Владимир Путин получил 76,67%, Павел Грудинин — 11,78%, Владимир Жириновский — 5,66%, Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04% голосов.