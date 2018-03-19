Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали сбор образцов вещества, которое привело к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом со ссылкой на дипломатический источник пишет агентство Reuters 19 марта. По информации издания, Британия попросила ОЗХО провести независимое исследование взятых проб в своих лабораториях.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок».

Газ «Новичок» разрабатывали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Там не комментируют сообщения о производстве газа, объясняя режимом секретности. По данным СМИ, это химоружие не имеет аналогов в мире, за его разработку создатели в 1991 году получили Ленинскую премию.

Российская сторона все обвинения отрицает. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 17 марта об аналогичной мере сообщили в России. Также российская сторона в связи с конфликтной ситуацией решила закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить работу в России Британского совета, который занимался продвижением в стране культуры и образования Великобритании.