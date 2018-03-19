Еще
15:36 19.03.2018
Пришлите свою новость!
15:35
Дацик приговорен за голый марш проституток
15:30
В ресторане Пушкина официант остался без денег и со сломанной рукой
15:25
Есть участок, где Путин проиграл выборы
15:19
«АБЗ-1» предложила удешевить строительство трамвая до Славянки на треть
15:13
Распространителя детского порно задержали в Петербурге через каналы Интерпола
15:09
Президент Хорватии поздравила Путина с победой на выборах
15:04
Путин назвал внутреннюю повестку приоритетной для нового президентского срока
15:00
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте отравления Сергея Скрипаля
14:55
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
14:50
В Красном Селе построят спорткомплекс
14:46
Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора
14:42
Грудинин сохранил усы и придумал новое условие в споре с Дудем
14:38
Поведение депутата Слуцкого оценят на закрытом заседании в Думе
14:32
Матвиенко: Запад разочаруется в санкциях
14:14
Театр имени Ленсовета не изменит репертуар после ухода Бутусова
14:12
Число госпитализированных в Боткинскую больницу с гриппом достигло максимума
14:07
Благовещенский, Троицкий и Тучков мосты разведут в ночь на вторник
14:03
В Петербурге проповедник исламского освобождения отправлен к пастве строгого режима
13:58
Президент Приднестровья поздравил Путина с победой
13:53
СМИ: Дерипаска требует с Насти Рыбки и Алекса Лесли по миллиону рублей
13:49
Дело о покушении на сбыт 7,5 кг наркотиков начальником угрозыска на Финляндском вокзале дошло до суда
13:45
Глава МИД Британии назвал «абсурдной» позицию России по делу Скрипаля
13:42
Сотрудников ГИБДД города и области оснастили персональными видеорегистраторами
13:35
Сборная России записала видео Александру Кокорину
13:32
Со счетов АФК «Система» сняли арест после мирового соглашения с «Роснефтью»
13:22
Самосвал на КАД вжал «Ладу» в отбойник, приподняв её в воздух
13:10
«Квартира» приглашает петербуржцев поговорить о важном
13:05
В России разработают двигатель для сверхлегких ракет
12:57
В Петербурге задержана подозреваемая в торговле людьми
12:47
Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере
12:44
Ночью после выборов президента РФ на Земле случилась магнитная буря года
12:31
На Мурманском шоссе ДТП остановило военных
12:21
Итоги выборов отменили на участках в Тюмени, Новокузнецке и Махачкале
12:21
Москва и Петербург снизили цены на элитное жилье
12:12
«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы
12:10
«Роснефть» за год нарастила прибыль более чем на четверть
12:06
Порошенко сделал заявление о ничтожности выборов президента РФ в Крыму
11:59
За границей за Путина проголосовали 84%. Но Грудинин выиграл на участке в Иране
11:55
Суд арестовал имущество бывшей супруги Джигарханяна
11:50
Кандидат в премьеры Италии поздравил Путина с победой
11:40
В Ломоносовском районе УИК не заметил пропажу бюллетеня
11:33
ЦИК отменит итоги голосования на пяти участках
11:29
Маршрутку в Петербурге угнали прямо с охраняемой парковки
11:25
Путин получил самое большое число голосов в истории России
11:21
Врач в Петербурге заплатил 130 тысяч за избиение каратиста пивной бутылкой
11:14
Трое жителей Ленобласти в воскресенье умерли насильственной смертью
11:05
ЦИК назвала предварительную явку на выборах президента
11:04
Минобороны: Более 3,5 тысячи сирийцев вышли из Восточной Гуты
10:47
Курс рубля начал падать
10:36
Волгоградская область выбрала новый часовой пояс
10:30
Очевидцы сообщают о множестве ДТП в Петербурге
10:19
В Петербурге посчитали все голоса. Путин набрал на 1,5 % меньше, чем в среднем по стране
10:18
Грудинин проспорил Дудю усы
10:10
Устроившего дебош в троллейбусе с перцовым баллоном петербуржца оставили на свободе
10:06
Жириновский пророчит отмену президентских выборов в России
09:57
Выпускники медвузов работают в поликлиниках Петербурга с наставниками
09:50
ЦИК посчитала 99,75 процента голосов
09:31
США наладили секретный канал связи с Северной Кореей
09:22
Перепившие петербуржцы обещали «всех взорвать» в день выборов
09:17
Квартирные воры сорвали паломничество петербуржцев в Грецию
09:11
Петербуржец заподозрил сиделок в краже орденов его отца и деда
09:07
В Крыму и Севастополе Владимир Путин набрал более 90 процентов голосов
08:52
Российских водителей обязали светиться
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
19.03.2018 14:55

Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину

 

В апреле к официальным дилерам Mitsubishi Motors в России поступит внедорожник-купе Eclipse Cross. Сегодня, 19 марта, ООО «ММС Рус» объявляет цены на новую модель.

Eclipse Cross выпускается на заводе в Японии, но специально подготовлен для России. В частности, двигатель автомобиля, притом что турбированный, дефорсирован: в Европе его мощность составляет 163 л.с., а у нас 150 л.с. Кроме того, он адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Чем ещё примечательна машина и сколько за неё придётся выложить покупателям, читайте на «Водителе Петербурга»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47

Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами

По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46

Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ

Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49

"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину
«Тойота» раскрыла возможности новой петербургской Camry
Lamborghini, «Ланос» и трамвай – забавное трио собралось на мосту Александра Невского
Синяя разметка может появиться на российских дорогах
Lamborghini собирается продавать велосипеды по 20 тысяч долларов
Лед покалечил почти сотню машин в центре Петербурга
К ЧМ-2018 в России хотят ввести новый дорожный знак
Илон Маск рассказал, как был в шаге от провала
Петербургские автовладельцы продолжают нести потери в "ледяной войне": список жертв достиг 12
В центре Петербурга лед с крыши пробил люк иномарки - седьмой случай за день
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Девять автоугонов года в Петербурге: от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда
Плата за парковку: полиция сказала «нет»
Минпромторг притормозил автоскидки
В Петербурге ждут узбекский автопром
Петербургу просчитают платный центр
Ремонт КАД перешел на осень
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мария Максакова в годовщину убийства супруга споет Дездемону в харьковской опере

коллаж /"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» помогла Грудинину сбрить усы

Путин получил самое большое число голосов в истории России

Новости компаний
УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
22.12.2017 15:20
ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами
Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов
ГК «Эталон»
21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.