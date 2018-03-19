Японцы запустят в продажу Eclipse Cross, готовый к 92-му бензину

В апреле к официальным дилерам Mitsubishi Motors в России поступит внедорожник-купе Eclipse Cross. Сегодня, 19 марта, ООО «ММС Рус» объявляет цены на новую модель.

Eclipse Cross выпускается на заводе в Японии, но специально подготовлен для России. В частности, двигатель автомобиля, притом что турбированный, дефорсирован: в Европе его мощность составляет 163 л.с., а у нас 150 л.с. Кроме того, он адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Чем ещё примечательна машина и сколько за неё придётся выложить покупателям, читайте на «Водителе Петербурга».