Чтобы снять ограничения Росавиации, Azur Air уволила генерального директора

Росавиация сняла ограничение со срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Для этого перевозчику пришлось уволить директора и перевести самолетный парк в госреестр гражданских воздушных судов.

Как сообщает Росавиация, все ограничения снимаются с 20 марта. Перевозчик выполнил условия регулятора, которые, среди прочего, содержали требования о кадровых перестановках в компании. Так, освобожден от занимаемой должности генеральный директор Azur Air Михаил Крицкий. Его пост займет Юрий Стогний, который ранее возглавлял сибирскую компанию «Турухан». У него сразу появится новый зам — в компании также сменился начальник инспекции по безопасности полетов. Кроме кадровых перестановок, чтобы вернуть сертификат, авиакомпания повторно провела техническое обслуживание всех «Боингов» и перевела самолетный парк в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

Напомним, ограничение срока действия сертификата было наложено в связи с претензиями Росавиации к техническому состоянию судов авиакомпании. К претензиям регулятора присоединился и Ростуризм, чтобы избежать «массовых нарушений прав туристов».